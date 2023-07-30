Что происходит с ценами на квартиры

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Согласно мониторингу Krisha.kz, за месяц (июль к июню) средняя стоимость 1 кв. м почти не изменилась (—0.1 %) и составила 370 641 тенге.
Где самое дорогое и дешёвое жильё
Небольшая отрицательная динамика зафиксирована в 10 городах: Шымкенте, Талдыкоргане, Кокшетау, Актобе, Петропавловске, Костанае, Усть-Каменогорске, Атырау, Таразе, Павлодаре.
В то же время в крупных городах и административных центрах квартиры немного подорожали:
— Алматы: +0.6 %;
— Астана: +0.5 %;
— Актау: +2.8 %.
По итогам июля самые высокие средние цены за 1 кв. м:
- в Алматы —702.3 тыс.;
- Астане — 472 тыс.;
- Шымкенте — 426 тыс.
Самые низкие — в Кызылорде (236 тыс.), Актобе (287 тыс.), Таразе (302 тыс.).
|Город
|Июль, тыс. тг/кв. м
|За мес., %
|Актау
|325 850
|2.8
|Алматы
|702 300
|0.6
|Астана
|471 650
|0.5
|Караганда
|382 200
|0.2
|Кызылорда
|236 175
|0.2
|Уральск
|312 725
|0.1
|Семей
|360 025
|0.0
|Шымкент
|425 775
|–0.1
|Талдыкорган
|307 125
|–0.1
|Кокшетау
|311 475
|–0.3
|Актобе
|287 300
|–0.4
|Петропавловск
|363 750
|–0.7
|Костанай
|373 150
|–0.7
|Усть-Каменогорск
|382 900
|–0.9
|Атырау
|391 025
|–1.0
|Тараз
|302 200
|–1.1
|Павлодар
|365 275
|–1.3
С начала года (июль 2023-го к декабрю 2022-го) квартиры на вторичке подешевели на 0.7 %. Максимальное снижение произошло в Кокшетау (—4.9 %), а наибольший рост в Актау: +8 %. В целом за семь месяцев жильё подешевело в 12 городах, в том числе в Астане (—2.3 %), а подорожало в четырёх городах, в том числе в Алматы: +0.6 %. В Шымкенте цены вернулись к уровню конца декабря.
Что касается годовой динамики (июль 2023-го к июлю 2022-го), то вторичка в среднем стала дороже на 3 %. Наибольший рост — в Актау: +12.4 %. Наибольшее снижение — в Петропавловске: —4.3 %.