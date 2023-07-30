Что происходит с ценами на квартиры

Согласно мониторингу Krisha.kz, за месяц (июль к июню) средняя стоимость 1 кв. м почти не изменилась (—0.1 %) и составила 370 641 тенге.

Где самое дорогое и дешёвое жильё

Небольшая отрицательная динамика зафиксирована в 10 городах: Шымкенте, Талдыкоргане, Кокшетау, Актобе, Петропавловске, Костанае, Усть-Каменогорске, Атырау, Таразе, Павлодаре.

В то же время в крупных городах и административных центрах квартиры немного подорожали:

— Алматы: +0.6 %;

— Астана: +0.5 %;

— Актау: +2.8 %.

По итогам июля самые высокие средние цены за 1 кв. м:

в Алматы —702.3 тыс.;

Астане — 472 тыс.;

Шымкенте — 426 тыс.

Самые низкие — в Кызылорде (236 тыс.), Актобе (287 тыс.), Таразе (302 тыс.).

Город Июль, тыс. тг/кв. м За мес., % Актау 325 850 2.8 Алматы 702 300 0.6 Астана 471 650 0.5 Караганда 382 200 0.2 Кызылорда 236 175 0.2 Уральск 312 725 0.1 Семей 360 025 0.0 Шымкент 425 775 –0.1 Талдыкорган 307 125 –0.1 Кокшетау 311 475 –0.3 Актобе 287 300 –0.4 Петропавловск 363 750 –0.7 Костанай 373 150 –0.7 Усть-Каменогорск 382 900 –0.9 Атырау 391 025 –1.0 Тараз 302 200 –1.1 Павлодар 365 275 –1.3

С начала года (июль 2023-го к декабрю 2022-го) квартиры на вторичке подешевели на 0.7 %. Максимальное снижение произошло в Кокшетау (—4.9 %), а наибольший рост в Актау: +8 %. В целом за семь месяцев жильё подешевело в 12 городах, в том числе в Астане (—2.3 %), а подорожало в четырёх городах, в том числе в Алматы: +0.6 %. В Шымкенте цены вернулись к уровню конца декабря.

Что касается годовой динамики (июль 2023-го к июлю 2022-го), то вторичка в среднем стала дороже на 3 %. Наибольший рост — в Актау: +12.4 %. Наибольшее снижение — в Петропавловске: —4.3 %.

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