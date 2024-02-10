Что происходит с ценами на новостройки

В январе цены на квартиры в новостройках выросли в пяти городах и снизились в трёх, сообщает krisha.kz

Цены на первичном рынке в январе

По данным Бюро национальной статистики, в целом по республике изменение составило +0.2 % по сравнению с декабрём 2023 года.

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Города с ростом цен:

— Туркестан (+3.1 %);

— Уральск (+2.8 %);

— Костанай (+2.4 %);

— Петропавловск и Алматы (+0.5 %).

В Алматы квартиры в новостройках подорожали на 0.5 %.

Подешевели квартиры в новостройках в трёх городах:

— в Кокшетау (—1.3 %);

— Актау (—0.6 %);

— Павлодаре (—0.1 %).

В остальных регионах цены на первичку остались на уровне декабря прошлого года.

Сколько стоит кв. м в новостройках

Средняя стоимость квадрата в новостройках РК в январе составила 486 744 тенге.

Самая дорогая первичка в Алматы — 579 946 тенге.

Далее по убыванию:

— Астана — 573 427 тенге;

— Шымкент — 422 918 тенге;

— Атырау — 413 575 тенге;

— Актау — 406 148 тенге.

Самая дешёвая первичка в Актобе — 253 тыс. тг/кв. м, Уральске — 276 тыс. тг/кв. м и Кокшетау — 286 тыс. тг/кв. м.

Как изменились цены за год

Что касается изменений цен за год (к январю 2023 года), то средний показатель по стране вырос на 2.9 %.

Самый высокий годовой прирост отмечен:

— в Кызылорде (+11 %);

— Костанае (+6.2 %);

— Атырау (+6 %).

В Алматы новостройки за год подорожали на 5.9 %, в Астане — на 1.7 %.

При этом есть города, где за год новостройки подешевели.

Это:

— Кокшетау (+7.6 %);

— Шымкент (+1.4 %);

— Актобе (+0.1%).

В Караганде и Усть-Каменогорске цены на квартиры в новостройках остались на уровне января прошлого года.

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