Что происходит с ценами на новостройки

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В январе цены на квартиры в новостройках выросли в пяти городах и снизились в трёх, сообщает krisha.kz
Цены на первичном рынке в январе
По данным Бюро национальной статистики, в целом по республике изменение составило +0.2 % по сравнению с декабрём 2023 года.
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Города с ростом цен:
— Туркестан (+3.1 %);
— Уральск (+2.8 %);
— Костанай (+2.4 %);
— Петропавловск и Алматы (+0.5 %).
В Алматы квартиры в новостройках подорожали на 0.5 %.
Подешевели квартиры в новостройках в трёх городах:
— в Кокшетау (—1.3 %);
— Актау (—0.6 %);
— Павлодаре (—0.1 %).
В остальных регионах цены на первичку остались на уровне декабря прошлого года.
Сколько стоит кв. м в новостройках
Средняя стоимость квадрата в новостройках РК в январе составила 486 744 тенге.
Самая дорогая первичка в Алматы — 579 946 тенге.
Далее по убыванию:
— Астана — 573 427 тенге;
— Шымкент — 422 918 тенге;
— Атырау — 413 575 тенге;
— Актау — 406 148 тенге.
Самая дешёвая первичка в Актобе — 253 тыс. тг/кв. м, Уральске — 276 тыс. тг/кв. м и Кокшетау — 286 тыс. тг/кв. м.
Как изменились цены за год
Что касается изменений цен за год (к январю 2023 года), то средний показатель по стране вырос на 2.9 %.
Самый высокий годовой прирост отмечен:
— в Кызылорде (+11 %);
— Костанае (+6.2 %);
— Атырау (+6 %).
В Алматы новостройки за год подорожали на 5.9 %, в Астане — на 1.7 %.
При этом есть города, где за год новостройки подешевели.
Это:
— Кокшетау (+7.6 %);
— Шымкент (+1.4 %);
— Актобе (+0.1%).
В Караганде и Усть-Каменогорске цены на квартиры в новостройках остались на уровне января прошлого года.