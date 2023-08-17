Что происходит с курсом доллара? Мнение эксперта и ответ Нацбанка

На фоне недавнего падения рубля национальная валюта Казахстана 16 августа подешевела по отношению к доллару сразу на шесть тенге. Почему это произошло и каких еще сюрпризов можно ждать от обменного курса, корреспондент Tengrinews.kz спросил у независимого финансового аналитика Андрея Чеботарева.

По мнению эксперта, тенге слабеет без каких-либо внешних факторов.

«Нефть дешевела, но вчера и несильно – до 85 долларов за баррель. Рубль дешевел, но вчера, а сегодня со 101 укрепился до 96. В условиях таких внешних факторов тенге ничего не угрожало. Объемы не менялись. Возможно, мы так отреагировали на падение рубля запоздало. Может быть, решили ослабить тенге, чтобы нас несильно захлестнула волна российского импорта. Что произошло на самом деле, должен ответить Нацбанк», — отметил Чеботарев.

Делать каких-либо прогнозов по поводу того, как дальше поведет себя курс доллара, независимый финансовый аналитик не берется.

«В условиях продолжающейся войны (в Украине. — Прим.) никаких прогнозов быть не может. Мы соседи с Россией, и это на нас тоже влияет, конечно же. Никто не может дать гарантию, что может случиться на театре военных действий, какие санкции и когда могут быть введены. Поэтому, повторюсь, никаких прогнозов быть не может», — заявил Чеботарев.

Тем временем в пресс-службе Национального банка в ответ на запрос Tengrinews.kz такие колебания курса прокомментировали следующим образом:

«В рамках политики свободно плавающего обменного курса участники валютного рынка самостоятельно определяют стоимость валюты в зависимости от фундаментальных факторов. Дальнейшая динамика курса тенге будет зависеть от совокупности факторов, в том числе от ожиданий участников рынка, соотношения спроса и предложения на валютном рынке, ситуации на мировых рынках».

Напомним, что 16 августа курс доллара вырос почти на 6 тенге.