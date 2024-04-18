Что происходит с курсом тенге: экономика Казахстана вновь «заболевает»

Относительная стабильность курса национальной валюты – показатель системных проблем, сообщает the-tenge.kz

Движение к текущим рекордным значениям реального эффективного обменного курса происходит при значении курса, соответствующего уровню Т450 тенге за $1. Происходит увеличение негативного давления на торговый баланс Казахстана при его возрастающей зависимости от экспорта сырьевых товаров и текущей конъюнктуры нефтяного рынка, сообщает @FINANCEkaz

По расчетам THE TENGE, оптимальный курс, который позволит стабилизировать значения РЭОК до относительно приемлемого уровня в текущих торговых условиях, составляет Т470–480 за $1. Данный уровень можно считать неким равновесным, долгосрочным значением для текущей структуры экономики с выключением влияния нефтяных сверхдоходов, избыточного и директивного стимулирования привлекательности тенговых активов. Этого можно достичь, вновь возвращая Нацфонду реальную функцию стерилизации нефтяных сверхдоходов, ослабляя денежно-кредитные условия или идя по пути либерализации валютного рынка, в том числе через возврат спроса на валютные сбережения и кредитование.

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