Что происходит с тенге, и что делать казахстанцам — мнение эксперта

Что ждет Казахстан от подешевевшего рубля? Казахстанские финансисты подчеркивают, наша страна не находится под санкциями, а значит подорожавшая нефть и цены на нее должны сыграть Казахстану на руку.

По словам Андрея Чеботарева, дешевый рубль — это отличный шанс снизить долговую нагрузку, как частных компаний, так и государства. У нас появляется реальный шанс выкупить их и вернуть долги. Что же делать с запасами тенге? «Могу посоветовать казахстанцам в отношении сбережений максимальную диверсификацию. Если у вас много денег, держите в разных активах: на депозитах, на депозите в валюте, в иностранных банках, в ценных бумагах, в чем угодно. В физическом золоте можно. Инвестиционные монеты из золота и серебра у нас есть. Максимальная диверсификация нужна для того, чтобы, если случится что-то с каким-либо из банков, у вас всегда оставались другие яйца из разных корзин. Есть народная пословица: не складывайте все яйца в одну корзину. Эта корзина может упасть, и все яйца разобьются. Складывайте все яйца в разные корзины. В таком случае у вас хоть что-то останетсяю. Самое главное, что нужно сделать в кризисное время — это написать, решить свой баланс, какие у вас цели и будет тогда понятно, даже с самыми маленькими накоплениями. Я советую диверсифицировать, если у вас сумма депозита 10 млн тенге, я советую оставить на депозите. Высокая ставка около 15 процентов — я советую еще не просто валютный депозит, а использование валютных инструментов», — советует независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарёв.

На выходных в банках покупали доллар за 510-512 тенге, продавали за 517-520 тенге. Сегодня Нацбанк и биржа приняли решение открыть торги лишь после обеда. Они прошли в формате франкфуртского аукциона. В результате курс сложился на уровне 510 тенге за один доллар.

«Каким будет курс тенге? Завтра он может быть каким угодно, потому что никто в мире не переживал еще этого, ретроспективный анализ уже не действует и чем дольше продолжается военный конфликт тем, больше риски для нашей экономики», — отметил Чеботарёв.

Андрей Чеботарев озвучил оптимистичный и пессимистичный сценарии развития ситуации с курсом доллара к тенге.

«В случае оптимистичного сценария, если война закончится сегодня, а санкции будут сняты завтра и все будут прощены, то все будет хорошо и мы даже можем восстановиться обратно. В случае пессимистичного сценария мы, конечно, будем испытывать давление. Несмотря на то, что на нас не наложены никакие санкции, партнеры не обещают никаких санкций относительно Казахстана. К сожалению, мы все равно продолжаем испытывать давление, поскольку достаточно плотно интегрированы в экономику Российской Федерации. Поэтому пессимистичный сценарий: мы будем не сильно относительно доллара дальше слабеть, отвязываясь при этом от рубля. Кросс-курс будет снижаться до 3,5, возможно, до 3,3 тенге за рубль», — добавил финансовый аналитик.

При этом, по мнению Андрея Чеботарева, сейчас у казахстанских предпринимателей, из-за снижения стоимости российского рубля, есть реальный шанс перейти на рублёвые контракты и дополнительно выиграть в цене.

Эксперт отмечает, что сегодняшний курс — это больше результат политики, нежели экономки. Поэтому, по его словам, он может быть «абсолютно любым, и, к сожалению, от нас он практически не зависит».

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