Что произошло с ценами на квартиры

Фото из открытых источников
В Казахстане цены предложения на вторичном рынке продолжают постепенно стабилизироваться.
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Везде замедляются темпы роста, также в некоторых городах присутствует тенденция к отрицательной динамике.
Как показал мониторинг Krisha.kz, средняя цена выросла в феврале по сравнению с январём на 0.4 %
— до 376 тыс. тг/кв. м.
Максимально стоимость за месяц увеличилась в Актау: +2.2 %.
На втором и третьем месте Атырау и Семей — рост цен по 1.1 %.
В Шымкенте и Алматы квадрат в среднем подорожал на 0.3-0.8 %.
В Астане цена незначительно снизилась: —0.1 %.
Отрицательные значения (снижение на 0.2-0.9 %) зафиксированы также в Актобе, Костанае, Кокшетау.
В восьми городах цены практически остались на уровне января.
В Алматы в первые недели февраля произошёл рост цен предложений, а к концу месяца преобладала отрицательная динамика. Однако это не привело к снижению. Февраль завершился незначительным ростом цен.
|Город
|За месяц, %
|Цена, тг/кв. м
|Актау
|2.2
|307 000
|Атырау
|1.1
|399 300
|Семей
|1.1
|363 860
|Алматы
|0.8
|714 400
|Кызылорда
|0.5
|239 480
|Петропавловск
|0.4
|374 740
|Шымкент
|0.3
|431 400
|Усть-Каменогорск
|0.3
|397 020
|Талдыкорган
|0.3
|311 360
|Павлодар
|0.2
|374 380
|Уральск
|0.2
|315 220
|Тараз
|0.1
|306 840
|Караганда
|0.0
|383 920
|Астана
|–0.1
|483 940
|Актобе
|–0.2
|291 960
|Костанай
|–0.3
|381 480
|Кокшетау
|–0.9
|317 160
Что касается изменений за год (февраль 2023-го к февралю 2022-го), то цены выросли в большинстве городов РК в среднем на 9.7 %.
Максимально жильё подорожало за период в Семее (+19.6 %), Актобе (+18.8 %) и Алматы (+15.4 %).
В Шымкенте стоимость квадрата увеличилась на 9.6 %, в Астане на 6 %.
Единственный город, где цены снизились, — Талдыкорган (—3.9 %).