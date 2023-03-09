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Что произошло с ценами на квартиры

Фото из открытых источников

В Казахстане цены предложения на вторичном рынке продолжают постепенно стабилизироваться.

Везде замедляются темпы роста, также в некоторых городах присутствует тенденция к отрицательной динамике.

Как показал мониторинг Krisha.kz, средняя цена выросла в феврале по сравнению с январём на 0.4 %
— до 376 тыс. тг/кв. м.

Максимально стоимость за месяц увеличилась в Актау: +2.2 %.

На втором и третьем месте Атырау и Семей — рост цен по 1.1 %.

В Шымкенте и Алматы квадрат в среднем подорожал на 0.3-0.8 %.

В Астане цена незначительно снизилась: —0.1 %.

Отрицательные значения (снижение на 0.2-0.9 %) зафиксированы также в АктобеКостанаеКокшетау.

В восьми городах цены практически остались на уровне января.

В Алматы в первые недели февраля произошёл рост цен предложений, а к концу месяца преобладала отрицательная динамика. Однако это не привело к снижению. Февраль завершился незначительным ростом цен.

Город За месяц, % Цена, тг/кв. м
Актау 2.2 307 000
Атырау 1.1 399 300
Семей 1.1 363 860
Алматы 0.8 714 400
Кызылорда 0.5 239 480
Петропавловск 0.4 374 740
Шымкент 0.3 431 400
Усть-Каменогорск 0.3 397 020
Талдыкорган 0.3 311 360
Павлодар 0.2 374 380
Уральск 0.2 315 220
Тараз 0.1 306 840
Караганда 0.0 383 920
Астана –0.1 483 940
Актобе –0.2 291 960
Костанай –0.3 381 480
Кокшетау –0.9 317 160

Что касается изменений за год (февраль 2023-го к февралю 2022-го), то цены выросли в большинстве городов РК в среднем на 9.7 %.

Максимально жильё подорожало за период в Семее (+19.6 %), Актобе (+18.8 %) и Алматы (+15.4 %).

В Шымкенте стоимость квадрата увеличилась на 9.6 %, в Астане на 6 %.

Единственный город, где цены снизились, — Талдыкорган (—3.9 %).

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