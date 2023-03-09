Что произошло с ценами на квартиры

В Казахстане цены предложения на вторичном рынке продолжают постепенно стабилизироваться.

Везде замедляются темпы роста, также в некоторых городах присутствует тенденция к отрицательной динамике.

Как показал мониторинг Krisha.kz, средняя цена выросла в феврале по сравнению с январём на 0.4 %

— до 376 тыс. тг/кв. м.

Максимально стоимость за месяц увеличилась в Актау: +2.2 %.

На втором и третьем месте Атырау и Семей — рост цен по 1.1 %.

В Шымкенте и Алматы квадрат в среднем подорожал на 0.3-0.8 %.

В Астане цена незначительно снизилась: —0.1 %.

Отрицательные значения (снижение на 0.2-0.9 %) зафиксированы также в Актобе, Костанае, Кокшетау.

В восьми городах цены практически остались на уровне января.

В Алматы в первые недели февраля произошёл рост цен предложений, а к концу месяца преобладала отрицательная динамика. Однако это не привело к снижению. Февраль завершился незначительным ростом цен.

Город За месяц, % Цена, тг/кв. м Актау 2.2 307 000 Атырау 1.1 399 300 Семей 1.1 363 860 Алматы 0.8 714 400 Кызылорда 0.5 239 480 Петропавловск 0.4 374 740 Шымкент 0.3 431 400 Усть-Каменогорск 0.3 397 020 Талдыкорган 0.3 311 360 Павлодар 0.2 374 380 Уральск 0.2 315 220 Тараз 0.1 306 840 Караганда 0.0 383 920 Астана –0.1 483 940 Актобе –0.2 291 960 Костанай –0.3 381 480 Кокшетау –0.9 317 160

Что касается изменений за год (февраль 2023-го к февралю 2022-го), то цены выросли в большинстве городов РК в среднем на 9.7 %.

Максимально жильё подорожало за период в Семее (+19.6 %), Актобе (+18.8 %) и Алматы (+15.4 %).

В Шымкенте стоимость квадрата увеличилась на 9.6 %, в Астане на 6 %.

Единственный город, где цены снизились, — Талдыкорган (—3.9 %).

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