Что разрешат костанайцам и что начнет работать с 18 мая сообщили в оперштабе

Фото пресс-службы акима области
COVID-2019 в Казахстане
5689 - зарегистрированно
2558 - выздоровевших
34 - летальных случаев
72 - в Костанайской области
На сегодняшний день принимаются все меры по недопущению распространения инфекции, ситуация на территории области остается относительно стабильной. С учетом рекомендаций Главного санитарного врача страны, а также складывающейся эпидемиологической ситуации принято решение о возобновлении разрешений в следующих сферах с 18 мая (за исключением г. Житикара – с 25 мая т.г.):
1. На свободный выход из мест проживания с рекомендацией ношения маски при совместных прогулках (2-х и более человек);
2. На посещения парков, площадей и скверов, набережных без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;
3. Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков, а также непродовольственных магазинов и торговых центров площадью до 2 тыс. кв.м. с временным ограничением режима работы с 10:00 до 17:00;
4. Работа салонов красоты (по предварительной записи) с обеспечением допуска посетителей в медицинских масках;
5. Работа объектов по оказанию услуг населению: объекты оказывающие типографические услуги, швейные ателье, обувные мастерские, сервис по ремонту обуви, одежды;
6. Функционирование бань, саун (до 20 помывочных мест за одну смену) без использования бассейнов;
7. Работа дежурных групп в дошкольных организациях;
8. Объекты общественного питания по принципу «доставки до клиентов и на вынос»;
9. Спортивные тренировки на открытом воздухе;
10. Плановая госпитализация больных поэтапно, по решению Управления здравоохранения области;
11. Возобновление работы общественного городского транспорта с ограничением по времени с 7.00 до 20.00 часов, а также общественного транспорта до садово – огороднических обществ с ограничением по времени с 7.00 до 21.00 часов и наполняемостью салона пассажирами по количеству не более числа посадочных мест.
12. Деятельность государственных органов (организации), офисов с соблюдением социальной дистанции. При этом для 50% сотрудников сохраняется дистанционная форма работы (при штатном расписании более 30 сотрудников).