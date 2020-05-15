Что разрешат костанайцам и что начнет работать с 18 мая сообщили в оперштабе

На сегодняшний день принимаются все меры по недопущению распространения инфекции, ситуация на территории области остается относительно стабильной. С учетом рекомендаций Главного санитарного врача страны, а также складывающейся эпидемиологической ситуации принято решение о возобновлении разрешений в следующих сферах с 18 мая (за исключением г. Житикара – с 25 мая т.г.):

1. На свободный выход из мест проживания с рекомендацией ношения маски при совместных прогулках (2-х и более человек);

2. На посещения парков, площадей и скверов, набережных без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

3. Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков, а также непродовольственных магазинов и торговых центров площадью до 2 тыс. кв.м. с временным ограничением режима работы с 10:00 до 17:00;

4. Работа салонов красоты (по предварительной записи) с обеспечением допуска посетителей в медицинских масках;

5. Работа объектов по оказанию услуг населению: объекты оказывающие типографические услуги, швейные ателье, обувные мастерские, сервис по ремонту обуви, одежды;

6. Функционирование бань, саун (до 20 помывочных мест за одну смену) без использования бассейнов;

7. Работа дежурных групп в дошкольных организациях;

8. Объекты общественного питания по принципу «доставки до клиентов и на вынос»;

9. Спортивные тренировки на открытом воздухе;

10. Плановая госпитализация больных поэтапно, по решению Управления здравоохранения области;

11. Возобновление работы общественного городского транспорта с ограничением по времени с 7.00 до 20.00 часов, а также общественного транспорта до садово – огороднических обществ с ограничением по времени с 7.00 до 21.00 часов и наполняемостью салона пассажирами по количеству не более числа посадочных мест.

12. Деятельность государственных органов (организации), офисов с соблюдением социальной дистанции. При этом для 50% сотрудников сохраняется дистанционная форма работы (при штатном расписании более 30 сотрудников).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.