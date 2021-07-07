Что решили на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19?

Сегодня под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19 на территории РК.

Министр здравоохранения Алексей Цой доложил, что в связи с ростом распространения COVID-19 все регионы приняли усиленные ограничительные меры.

При этом за последние 2 недели отмечается увеличение заболеваемости COVID-19 в Мангистауской области в 2,7 раза, в Актюбинской области — в 2,1 раза.

Вице-премьер отметил, что в рост заболеваемости КВИ в данных регионах напрямую зависит от низких темпов иммунизации населения. Так, в Мангистауской области привито всего 19,7% населения от подлежащего контингента, в Актюбинской области — 31,4%, в Западно-Казахстанской области — 31,6%.

Председателем МВК было поручено усилить работу по информированности населения о пользе вакцинации.

Также было отмечено о недостаточно активной работе мониторинговых групп по контролю соблюдения карантинного режима, особенно в Алматинской, Мангистауской и Актюбинской областях.

В завершении заместитель премьер-министра отметил необходимость увеличения охвата вакцинации населения от КВИ.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.