Что с ипотекой «7-20-25»: реально ли её получить

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С начала года по состоянию на 13 июля по льготной ипотеке «7-20-25» банки-операторы выдали 3 066 кредитов на 50.12 млрд тенге, что составляет половину годового лимита.
Krisha.kz узнала, как обстоят дела с подачей новых заявок и насколько реально получить эту ипотеку.
Напомним, по ипотеке ограничили финансирование. Теперь годовой лимит составляет 100 млрд тенге, по 25 млрд в квартал. Из-за этого у потенциальных ипотечников возникли трудности с кредитованием.
Как сообщили Krisha.kz в Казахстанском фонде устойчивости (КФУ), с начала июля начал действовать лимит III квартала. Заявки принимают те банки, у которых есть остаток лимита.
При обзвоне банков 19 июля выяснилось, что лимита почти ни у кого не осталось.
РБК — лимитов нет, новые заявки не принимает.
Евразийский банк — сослались на недостаток финансирования от государства, к тому же взять здесь ипотеку могут только те, кто получает зарплату через этот банк.
ForteBank — приём заявок приостановлен, ждут финансирования от государства.
Halyk банк (Народный) — новые заявки не принимает, когда начнут — неизвестно.
Банк ЦентрКредит — приём заявок прошёл 12 июля и занял несколько секунд. Подача проходит через сайт банка. Новые заявки начнут принимать в следующем квартале.
Altyn Bank — приём заявок сейчас приостановлен, но возобновляется в начале каждого месяца.
Freedom Bank — можно оставить электронную заявку на сайте банка, после предварительного одобрения очередь сохраняется в течение полугода.
Добавим, что при этом банки выдают ипотеку по ранее принятым и одобренным заявкам.
Сколько ипотек выдали банки по «7-20-25»
|Банк
|Кол-во выданных займов
|Сумма, тенге
|Банк ЦентрКредит
|1 180
|19.1 млрд
|Банк Фридом Финанс Казахстан
|1 134
|19.2 млрд
|Halyk Bank (Народный)
|485
|7.4 млрд
|Банк РБК
|142
|2.2 млрд
|Altyn Bank
|91
|1.6 млрд
|ForteBank
|19
|324 млн
|Евразийский банк
|15
|214 млн
|ИТОГО
|3 066
|50.12 млрд
По информации КФУ на 13 июля
Напомним условия «7-20-25»
- Ставка — 7 %.
- Первоначальный взнос — от 20 % от стоимости залога.
- Максимальная сумма займа — 80 % от стоимости залога.
- Залог — приобретаемое жильё.
- Срок кредита — до 25 лет.
- Можно купить только первичное жильё от застройщика, при этом оно должно быть введено в эксплуатацию.
- Не должно быть жилья на праве собственности, за исключением комнат в общежитиях площадью менее 15 кв. м на каждого члена семьи и аварийного жилья.
- Кредитоваться можно один раз.
- Не должно быть других ипотек.
- Комиссии за предоставление и обслуживание займа не взимаются.
- Страхование залогового имущества и жизни заёмщика необязательно. При необходимости банк делает это за свой счёт.