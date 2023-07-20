Что с ипотекой «7-20-25»: реально ли её получить

С начала года по состоянию на 13 июля по льготной ипотеке «7-20-25» банки-операторы выдали 3 066 кредитов на 50.12 млрд тенге, что составляет половину годового лимита.

Krisha.kz узнала, как обстоят дела с подачей новых заявок и насколько реально получить эту ипотеку.

Напомним, по ипотеке ограничили финансирование. Теперь годовой лимит составляет 100 млрд тенге, по 25 млрд в квартал. Из-за этого у потенциальных ипотечников возникли трудности с кредитованием.

Как сообщили Krisha.kz в Казахстанском фонде устойчивости (КФУ), с начала июля начал действовать лимит III квартала. Заявки принимают те банки, у которых есть остаток лимита.

При обзвоне банков 19 июля выяснилось, что лимита почти ни у кого не осталось.

РБК — лимитов нет, новые заявки не принимает.

Евразийский банк — сослались на недостаток финансирования от государства, к тому же взять здесь ипотеку могут только те, кто получает зарплату через этот банк.

ForteBank — приём заявок приостановлен, ждут финансирования от государства.

Halyk банк (Народный) — новые заявки не принимает, когда начнут — неизвестно.

Банк ЦентрКредит — приём заявок прошёл 12 июля и занял несколько секунд. Подача проходит через сайт банка. Новые заявки начнут принимать в следующем квартале.

Altyn Bank — приём заявок сейчас приостановлен, но возобновляется в начале каждого месяца.

Freedom Bank — можно оставить электронную заявку на сайте банка, после предварительного одобрения очередь сохраняется в течение полугода.

Добавим, что при этом банки выдают ипотеку по ранее принятым и одобренным заявкам.

Сколько ипотек выдали банки по «7-20-25»

Банк Кол-во выданных займов Сумма, тенге Банк ЦентрКредит 1 180 19.1 млрд Банк Фридом Финанс Казахстан 1 134 19.2 млрд Halyk Bank (Народный) 485 7.4 млрд Банк РБК 142 2.2 млрд Altyn Bank 91 1.6 млрд ForteBank 19 324 млн Евразийский банк 15 214 млн ИТОГО 3 066 50.12 млрд

По информации КФУ на 13 июля

Напомним условия «7-20-25»

Ставка — 7 %.

Первоначальный взнос — от 20 % от стоимости залога.

Максимальная сумма займа — 80 % от стоимости залога.

Залог — приобретаемое жильё.

Срок кредита — до 25 лет.

Можно купить только первичное жильё от застройщика, при этом оно должно быть введено в эксплуатацию .

от застройщика, при этом оно . Не должно быть жилья на праве собственности, за исключением комнат в общежитиях площадью менее 15 кв. м на каждого члена семьи и аварийного жилья.

Кредитоваться можно один раз.

Не должно быть других ипотек.

Комиссии за предоставление и обслуживание займа не взимаются.

Страхование залогового имущества и жизни заёмщика необязательно. При необходимости банк делает это за свой счёт.

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