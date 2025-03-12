Прогноз погоды по Казахстану на 13-15 марта представили синоптики Казгидромета.

Погоду восточной, центральной части Казахстана будет определять антициклон.

Ожидается погода без осадков, а западные, северо-западные, северные районы страны будут под влиянием ложбины западного циклона, где пройдут осадки в виде дождя и снега. Ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица.

На юге страны благодаря ложбине южного циклона будет преобладать солнечная и сухая погода, поэтому воздух в этих регионах станет хорошо прогреваться.

По РК ожидаются туманы.

На севере страны ожидается повышение температуры воздуха ночью от 10-25 до 0-15 мороза, днем от 0-10 мороза до 2 мороза-5 тепла, на востоке страны от 15-27 до 7-20 мороза, днем от 2-13 мороза до 3 мороза-8 тепла, на западе, юге страны основной фон ночью 0-8 тепла до 10-22 тепла.

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