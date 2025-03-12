Прогноз погоды по Казахстану на 13-15 марта представили синоптики Казгидромета.
Погоду восточной, центральной части Казахстана будет определять антициклон.
Ожидается погода без осадков, а западные, северо-западные, северные районы страны будут под влиянием ложбины западного циклона, где пройдут осадки в виде дождя и снега. Ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица.
На юге страны благодаря ложбине южного циклона будет преобладать солнечная и сухая погода, поэтому воздух в этих регионах станет хорошо прогреваться.
По РК ожидаются туманы.
На севере страны ожидается повышение температуры воздуха ночью от 10-25 до 0-15 мороза, днем от 0-10 мороза до 2 мороза-5 тепла, на востоке страны от 15-27 до 7-20 мороза, днем от 2-13 мороза до 3 мороза-8 тепла, на западе, юге страны основной фон ночью 0-8 тепла до 10-22 тепла.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.