Что стало причиной повторного подтопления квартир в доме в центре Костаная?

ПКСК не провел анализ своих сетей, что и стало причиной повторного подтопления квартир в доме, где находится башня с часами. Такова позиция акимата Костаная.

Напомним, что в этом доме, после свежего ремонта в некоторые квартиры верхних этажей снова пришла вода. Только на этот раз не из-за дождей, а после промывки сетей теплоснабжения. ПКСК свою вину не признает, считая, что инженерные коммуникации при ремонте кровли повредила подрядная организация.

У акима города на этот счёт другое мнение.

«Если это изношенность сетей, то это уже собственник должен отвечать, собственник квартиры. ПКСК есть, ОСИ. Мы делали там только фасад и кровлю, инженерки никто не касался. Мы с подрядчиком выезжали, они начали сушить уже. Кто виноват? ПКСК не провели анализ своих сетей», — подчеркнул аким Костаная Марат Жундубаев.

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