Что станет с Аркалыкской птицефабрикой, где подтвердился птичий грипп, рассказал аким Аркалыка

На Аркалыкской птицефабрике подтвердился птичий грипп. Теперь все поголовье, это сотни тысяч цыплят и кур утилизируют. Но предприятие не прекратит существовать, им выплатят компенсацию. Рабочих также пообещали не сокращать, передает alau.kz

Сегодня аким города Аркалык рассказал, о ситуации на местной птицефабрике. Дело в том что на яичной фабрике близ города подтвердился птичий грипп.

«В конце прошлой недели у нас начался падеж птицы на ТОО Аркалыкская птицефабрика «Агроинтерптица». На сегодняшний день более 360 тысяч птиц поголовья пало. Они все зафиксированы, изъяты, уничтожены. Составлены акты, документы для того чтобы подать их на компенсацию», — пояснил аким Аркалыка Кайрат Абишев.

Как утверждает Кайрат Абишев это предприятие для города очень важно, так что свою деятельность оно не прекратит, никто из людей работу не потеряет, а это 250 человек. Фабрике будет предоставлена компенсация за счет республиканского бюджета. Сейчас там проведут дезинфекционные работы и с конца октября начнется завоз новой птицы. В течение 3-4 месяцев поголовье птицы планируют восстановить.

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