Что такое «корейский дисконт» и как казахстанцам заработать на «корейской волне» уже сегодня?

Экономические успехи стран Южной и Юго-Восточной Азии давно вызывают интерес инвесторов всего мира. Особенно интересна в этом плане Южная Корея. Ключевых моментов здесь два.

С одной стороны, на Корейской фондовой бирже (Korean Stock Exchange, KSE, KRX) торгуются ценные бумаги более 2500 эмитентов, а общая капитализация превышает 2,1 трлн долл. США. По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, прибыль на акцию в KOSPI, базовом индексе акций на KRX, увеличится в 2024 году на 54%, а в 2025-м — ещё на 20%. В 2023 году KOSPI вырос на 18,7%, показав один из лучших результатов в Азии в целом.

С другой стороны, хотя Южная Корея является четвёртой по величине экономикой Азии, аналитики часто упоминают о ситуации, называемой «корейским дисконтом» (Korea Discount). Речь идёт о тенденции, при которой южнокорейские ценные бумаги и потенциал инвестирования недооцениваются. В связи с этим аналитики считают, что цены будут стремиться к справедливой стоимости, а недооценённый рынок может стать прекрасной инвестиционной возможностью. Примечательно, что теперь это отличная возможность инвестиций в надёжный рынок и для казахстанцев.

Прогнозы аналитиков вполне оправданны: Южная Корея известна во всём мире в первую очередь высокотехнологичными производствами, что говорит само за себя. К примеру, страна ежегодно уверенно лидирует в топах Bloomberg Innovation Index практически во всех номинациях. Более того, в 2023 году Корея привлекла рекордные иностранные инвестиции в технологические перспективы: объём ПИИ составил 32,7 млрд долл. США — на 7,5% больше, чем в 2022-м, сообщили Bloomberg.

Сама корейская сторона также предпринимает действенные шаги для привлечения иностранных инвесторов. Так, например, с 1 января 2024 года крупные компании, акции которых котируются на KOSPI, начнут раскрывать существенную информацию на всем понятном английском языке в течение трёх рабочих дней с момента подачи раскрытия информации на корейском языке в KRX. Это первый этап в рамках комплексных мер по улучшению доступа иностранных инвесторов к корейским рынкам капитала.

По данным Statista, в 2022 году доля южнокорейских акций, принадлежащих иностранцам, по отношению к общей рыночной капитализации Южной Кореи составила около 27,5%. Показатель стабильно держится в пределах 27%–34% в последнее десятилетие. Доля сделок иностранных инвесторов на KRX, по данным отчётов самой биржи, составила уже 26,3% в 2022 году, против 19% в 2021-м. Количество зарегистрированных иностранных инвесторов выросло до 52,6 тыс. Количество корейских компаний, представивших раскрытие информации на английском языке, увеличилось до 136, а численность посетителей английской версии KIND, Korea Investor’s Network for Disclosure System website (сайта Корейской сети инвесторов по раскрытию информации) — до 385,7 тыс.

Главный же момент для граждан РК в том, что теперь ценные бумаги Южной Кореи доступны и казахстанцам: лицензию на эксклюзивную инвестиционную стратегию фондового рынка Южной Кореи в Казахстане получили Vitis Korea Fund OEIC Ltd.

Vitis Korea Fund OEIC Ltd — единственный на текущий момент участник МФЦА, обладающий лицензией на торговлю ценными бумагами из Южной Кореи. С 2018 года компания инвестирует собственные активы и активы клиентов как в казахстанский, так и в южнокорейский фондовый рынок. Через фонд квалифицированные инвесторы из Казахстана уже сейчас могут диверсифицировать свой портфель за счёт инвестиционного потенциала Южной Кореи и получить прямой доступ к азиатским рынкам капитала.

Фонд достаточно сфокусирован в отраслевом разрезе. Высокотехнологичные сектора составляют самую большую долю, за ними следуют сектор материалов и отрасль потребительских товаров и услуг. Это ожидаемо и вполне совпадает с отраслевой структурой Корейской фондовой биржи, где лидерами по капитализации являются следующие сегменты:

электроника, микроэлектроника, полупроводниковые приборы — более 30% рынка;

здравоохранение — около 10%;

IТ — более 9%.

В топ также входят автомобиле- и судостроение, значимое место на рынке занимают предприятия оборонной промышленности (Южная Корея имеет сильную позицию на мировом рынке вооружений).

Таким образом, фонд открывает казахстанцам доступ к самым прибыльным и востребованным ценным бумагам Кореи.

В целом «корейская волна» захватила мир на всех уровнях, будь то невероятная популярность K-pop, не миновавшая и РК, любимые казахстанцами и лидирующие в рейтингах корейские дорамы, обучение наших студентов в Корее и наоборот, связь наших диаспор, или вполне экономически и статистически выверенные показатели сотрудничества Казахстана и Кореи.

Сегодня наши страны усиливают сотрудничество в самых разных отраслях. Так, например, по данным официального ресурса премьер-министра РК, в настоящее время в РК работает более 700 корейских предприятий, среди которых такие гиганты, как KIA, Hyundai, Samsung и LG. Кроме того, сегодня на стадии реализации находятся 5 проектов на общую сумму 1,5 млрд долл. США, прорабатываются ещё 25 перспективных проектов на сумму около 500 млн долл. США. К примеру, в Костанае строится новый крупный завод KIA с суммой инвестиций 190 млн долл. США и производственной мощностью 70 тыс. автомашин в год.

Корея стабильно входит в число ключевых торговых партнёров РК: по итогам 11 месяцев доля страны в товарообороте Казахстана достигла почти 5% — это уже 5,6 млрд долл. США, из которых 3,5 млрд долл. составил экспорт из РК в Корею, а 2,1 млрд долл. — импорт корейской продукции в РК. Показатели полного 2022 года ещё более впечатляющие: 6,1 млрд долл. США (против 2,6 млрд долл. в «коронакризисном» 2021-м), из которых 4,5 млрд долл. составил экспорт, а 1,6 млрд тг — импорт.

Таким образом, казахстанцы, желающие с максимальной пользой для себя «оседлать корейскую волну», имеют все шансы получить заметную прибыль, своевременно инвестируя в быстрорастущий рынок «корейского экономического чуда».

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