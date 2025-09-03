С 2025 года в Казахстане поэтапно растут обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). Это отдельные отчисления, которые компания делает за каждого сотрудника в дополнение к стандартным 10% пенсионным взносам самого работника, передает tengrinews.kz

В 2025 году ставка составляет 2,5%, в 2026 году она вырастет до 3,5%, в 2027 году — до 4,5%, а к 2028 году достигнет 5%.

Эти деньги также поступают на индивидуальные пенсионные счета работников и увеличивают их будущие накопления. При этом ОПВР не удерживаются из зарплаты, а оплачиваются самим работодателем. Освобождены от этих взносов пенсионеры, люди с инвалидностью I и II группы, военнослужащие и работники старше 1975 года рождения.

Пример: если у вас зарплата 300 тысяч тенге, то уже в 2026 году работодатель будет дополнительно перечислять 10 500 тенге в месяц только по линии ОПВР. За год это составит более 126 тысяч тенге — сверх ваших личных обязательных 10% взносов.

