Что такое телевизор 4К?

Разрешение экрана телевизора — важный критерий выбора, от которого зависит качество и реалистичность изображения. Все большую популярность приобретают инновационные экраны 4К, чьи неоспоримые преимущества вполне оправдывают высокую цену. Интернет-магазин ТехноGRAD предлагает широкий ассортимент качественной техники по доступной цене от лучших производителей. Вы можете купить здесь телевизоры последних моделей с высоким расширением экрана 4К.

Плотность пикселей в телевизорах с экраном 4К составляет 3840×2160. Это обеспечивает четкую качественную картинку, почти в 4 раза превосходя разрешение моделей-предшественников.

Основные преимущества

Инновационная матрица. Позволяет воспроизводить высококачественные изображения с плотностью пикселей 3840×2160. Такая картинка хорошо видна из любой части комнаты, независимо от места расположения зрителя. 4К телевизоры обеспечивают комфортный просмотр в помещениях любого размера, в том числе в маленьких комнатах. Качественное изображение не напрягает глаза, позволяя смотреть телевизор даже с близкого расстояния. Реалистичность изображений и динамических сцен. Это создает абсолютное погружение в виртуальную реальность, что особенно важно для видеоигр. Пройдет немного времени и этот формат будет поддерживать большинство виртуальных игр. Широкий охват цветов. Видны тончайшие нюансы оттенков, что делает картинку максимально реалистичной. Высокая контрастность. Изображение получается четким, красочным и детальным.

На какие характеристики стоит обратить внимание

Выбирая телевизор, подробно изучите его основные характеристики. В моделях с экраном 4К обращайте внимание на следующие моменты.

Матрица

Чаще всего телевизоры 4К оснащаются матрицей RGB, каждый пиксель в которой содержит субпиксели 3 цветов — синий, зеленый и красный. Такое сочетание позволяет отображать множество разных оттенков, создавая контрастную реалистичную картинку.

Размер диагонали

Выбирая диагональ, нужно ориентироваться на размеры комнаты, в которой будет стоять телевизор, а также на собственные предпочтения. Высокое разрешение обеспечивает комфортный просмотр на диагоналях большого размера, начиная от 55 дюймов. Меньший размер диагонали не рекомендуется из-за технических особенностей телевизора.

Для небольшой комнаты подойдет экран средних размеров, который не будет напрягать глаза в темное время суток. Оптимальное расстояние для просмотра телевизора — от 1,5 метров и больше.

Качество цветопередачи

Качество цветопередачи (глубина цвета) определяется количеством разных оттенков, которые воспроизводит матрица. Данный показатель исчисляется в битах и для экранов 4К составляет 10 битов. При этом на каждый цвет припадает 1024 оттенков. А если возвести это значение в куб, получится больше миллиарда оттенков на один пиксель. Не удивительно, что картинка на экране 4К покоряет высоким качеством и реалистичностью.

Угол обзора

Как правило, углы обзора телевизоров 4К составляют 178 градусов. Это предотвращает засветы, затемнения и цветовые искажения, позволяя с любого угла воспринимать картинку в хорошем качестве.

Где можно приобрести телевизор 4К

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Павлодар, ул. Торговая 7, склады №2 и №4;

Шымкент, р-н Каратау, ул. Ибрагим Ата, 420;

Караганда, ул. Складская, 2;

Атырау, просп. Азаттык, 140б;

Кызылорда, ул. Бейбитшилик, 53;

Усть-Каменогорск, ул. Тобольская, 1/3;

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Павлодар: ул. Сатпаева, 256.

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