Что такое телевизор 4К?

Разрешение экрана телевизора — важный критерий выбора, от которого зависит качество и реалистичность изображения. Все большую популярность приобретают инновационные экраны 4К, чьи неоспоримые преимущества вполне оправдывают высокую цену. Интернет-магазин ТехноGRAD предлагает широкий ассортимент качественной техники по доступной цене от лучших производителей. Вы можете купить здесь телевизоры последних моделей с высоким расширением экрана 4К.
Плотность пикселей в телевизорах с экраном 4К составляет 3840×2160. Это обеспечивает четкую качественную картинку, почти в 4 раза превосходя разрешение моделей-предшественников.
Основные преимущества
- Инновационная матрица. Позволяет воспроизводить высококачественные изображения с плотностью пикселей 3840×2160. Такая картинка хорошо видна из любой части комнаты, независимо от места расположения зрителя.
- 4К телевизоры обеспечивают комфортный просмотр в помещениях любого размера, в том числе в маленьких комнатах. Качественное изображение не напрягает глаза, позволяя смотреть телевизор даже с близкого расстояния.
- Реалистичность изображений и динамических сцен. Это создает абсолютное погружение в виртуальную реальность, что особенно важно для видеоигр. Пройдет немного времени и этот формат будет поддерживать большинство виртуальных игр.
- Широкий охват цветов. Видны тончайшие нюансы оттенков, что делает картинку максимально реалистичной.
- Высокая контрастность. Изображение получается четким, красочным и детальным.
На какие характеристики стоит обратить внимание
Выбирая телевизор, подробно изучите его основные характеристики. В моделях с экраном 4К обращайте внимание на следующие моменты.
Матрица
Чаще всего телевизоры 4К оснащаются матрицей RGB, каждый пиксель в которой содержит субпиксели 3 цветов — синий, зеленый и красный. Такое сочетание позволяет отображать множество разных оттенков, создавая контрастную реалистичную картинку.
Размер диагонали
Выбирая диагональ, нужно ориентироваться на размеры комнаты, в которой будет стоять телевизор, а также на собственные предпочтения. Высокое разрешение обеспечивает комфортный просмотр на диагоналях большого размера, начиная от 55 дюймов. Меньший размер диагонали не рекомендуется из-за технических особенностей телевизора.
Для небольшой комнаты подойдет экран средних размеров, который не будет напрягать глаза в темное время суток. Оптимальное расстояние для просмотра телевизора — от 1,5 метров и больше.
Качество цветопередачи
Качество цветопередачи (глубина цвета) определяется количеством разных оттенков, которые воспроизводит матрица. Данный показатель исчисляется в битах и для экранов 4К составляет 10 битов. При этом на каждый цвет припадает 1024 оттенков. А если возвести это значение в куб, получится больше миллиарда оттенков на один пиксель. Не удивительно, что картинка на экране 4К покоряет высоким качеством и реалистичностью.
Угол обзора
Как правило, углы обзора телевизоров 4К составляют 178 градусов. Это предотвращает засветы, затемнения и цветовые искажения, позволяя с любого угла воспринимать картинку в хорошем качестве.
Где можно приобрести телевизор 4К
Чтобы подобрать технику с оптимальными характеристиками, воспользуйтесь фильтрами поиска на сайте или обратитесь за консультацией к нашим специалистам. Доставка товаров производится во все города Казахстана. Вы можете забрать технику по адресам из наших складов:
- Астана, ул. Кеменгерулы, 17 (база Адите)
- Алматы, пр. Райымбека, 221 ж;
- Туркестан, ул. Беймбет Майлина, 137;
- Павлодар, ул. Торговая 7, склады №2 и №4;
- Шымкент, р-н Каратау, ул. Ибрагим Ата, 420;
- Караганда, ул. Складская, 2;
- Атырау, просп. Азаттык, 140б;
- Кызылорда, ул. Бейбитшилик, 53;
- Усть-Каменогорск, ул. Тобольская, 1/3;
- Костанай, ул. Карбышева, 36/1;
- Актобе, 41-разьезд Курсантское шоссе, 213.
Выбрать товары можно на сайте или в магазинах по адресам:
Алматы:
- пр. Райымбека, 221Ж (остановка КазНИВИ);
- мкр. Астана, д 1/10 (ТЦ «Люмир»);
- проспект Гагарина, 244а (маг. «Строймарт»).
Актобе: пр. Абилкайыр хана, 83;
Атырау: ул. Баймуханова, 68;
Караганда: пр. Н. Абдирова, 25;
Павлодар: ул. Сатпаева, 256.
Петропавловск:
- ул. Интернациональная, 4 (маг. «Шолпан»);
- ул. Абая Кунанбаева, 86 (маг. «Бегемот»);
- ул. Нурсултана Назарбаева, 197 (маг. «Раушан»).
Шымкент: ул. Казыбек Би, 5.
Партнёрский материал