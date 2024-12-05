В редакцию alau.kz жители Карасуского района прислали видео.

Как сообщает управление общественного развития Костанайской области с 22 ноября подрядчик ТОО «ЕВРО-ЖОБА» ведет восстановительные работы. Проведено укрепление основания дороги и укладка железобетонных изделий.

«Из-за высокой скорости течения вода подмыла конструкции, что потребовало корректировки планов. Работы возобновятся при снижении скорости течения воды. В работах задействованы два экскаватора и один погрузчик Ситуация находится под контролем оперативного штаба ДЧС Костанайской области. Работы по минимизации последствий разлива воды продолжаются. Информация будет обновляться по мере развития событий», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, весной 2024 года в Карасуском районе Костанайской области произошел беспрецедентный паводок, в результате которого объединились озера Тюнтюгур, Койбагар, Алабата, а также малые озера Бесюган и Жаншура.

«Общая площадь затопления составила 621,71 квадратных километра, со средней глубиной воды 1,5–2 метра и объемом 1–1,2 миллиарда кубометров. Это наводнение привело к значительным разрушениям: были повреждены дороги областного значения, такие как Койбагар–Карасу–Севастополь и Карасу–Большая Чураковка, что нарушило транспортное сообщение с несколькими населенными пунктами, включая село Карамырза. Для ликвидации последствий паводка и предотвращения дальнейших подтоплений было принято решение о строительстве отводного канала протяженностью 14 километров, глубиной до 14 метров и шириной до 45 метров. Строительство началось в июле 2024 года, и к октябрю канал был введен в эксплуатацию, что позволило начать отвод воды и стабилизировать ситуацию в районе», — сообщили в управлении общественного развития области.

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