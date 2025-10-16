В акимате Костаная обсудили проблемы с подачей электроэнергии. Только за прошлую неделю в службу «Айкомек» поступило 73 обращения от жителей. Люди жалуются как на внезапные отключения света в квартирах, так и на неработающие светофоры на городских перекрёстках.
На одном из совещаний аким Костаная Марат Жундубаев жёстко высказался в адрес компании.
«Отключается город, отключаются улицы, звоним “Форфайт” — вы говорите: да, наша вина, и всё! Что вы там делаете вообще? Когда наведёте порядок? Из-за вас страдают люди и строительные объекты», — заявил он.
Градоначальник добавил, что в ближайшее время энергетическую компанию пригласят на заседание, где обсудят причины постоянных отключений и пути решения проблемы.
