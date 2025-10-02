В Казахстане продолжается второй этап сельскохозяйственной переписи. Интервьюеры обходят дворы и лично собирают данные о хозяйстве. Перепись продлится до 20 октября, и за это время в Костанайской области в общем планируют охватить 87 тысяч хозяйств, из которых на сегодня ее прошли 20 тысяч.

Сельскохозяйственная перепись в Казахстане проводится раз в десять лет. В этом году она проходит в два этапа, первый прошёл онлайн. Во время второго, который стартовал в конце сентября, интервьюеры уже обходят дворы лично. Интервьюеры обходят хозяйства каждый день без выходных.

«22 вопроса задаем, ведут ли растениеводство, ведут ли животноводство, какие культуры сажают, какие виды скота содержатся, все это прописываем. Сельхозтехника имеется, не имеется, сельхозпостройки, общую площадь участка», — говорит интервьюер по сельскохозяйственной переписи Тулеген Фазылханов.

Тулеген рассказывает, что люди реагируют на перепись по-разному. Одни спокойно отвечают на вопросы, другие неохотно делятся информацией, а кто-то и вовсе может принять интервьюера за мошенника. Чтобы избежать недоразумений, у каждого специалиста есть форма — жилетка и кепка с логотипом переписи, а на бейджике указаны все его данные.

«У нас есть удостоверение такое, подтверждающее личность, любой человек может отсканировать QR-код, его сбросит на сайт sanaq.kz и там будет подтверждать, что я такой-то человек и что я являюсь интервьюером сельскохозяйственной переписи», — говорит Тулегне Фазылов.

Сельскохозяйственная перепись проводится, чтобы собрать актуальные данные о хозяйствах. В этом году в Костанайской области ею планируют охватить 87 тысяч дворов, из которых 20 тысяч перепись уже прошли. Специалисты отмечают, многое зависит от честности ответов жителей. Эти данные помогут определить, какие программы будут реализованы на селе и как дальше будет развиваться сельское хозяйство в стране.

