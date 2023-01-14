«Что за изверги?» Призывник неожиданно оказался в психбольнице

Солдат-срочник, который проходит службу в артиллерийской дивизии, неожиданно попал в психиатрическую больницу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Призванный из Кызылорды 20-летний Самрат Тыныштыкбай отслужил в Шымкенте большую часть срока — восемь месяцев. На прошлой неделе его навещали родственники, и, по их словам, он был абсолютно здоров и адекватен.

«Такое разве возможно, чтобы человек за два дня с ума сошел?! Он как сумасшедший. Его, видимо, избивали, запугали, чтобы все это скрыть, они, наверное, вкололи ему психотропные вещества. За два дня здорового ребенка положить в больницу, что за изверги?!» — возмущается сестра призывника Салтанат Тыныштыкбай.

Родные солдата требуют, чтобы в случившемся разобрались в военной прокуратуре и, самое главное, изучили видео с камер наблюдения.

В самой части пока не понимают, что могло случиться. «Мы заметили 11 января на утреннем построении. Не выполняет приказ. Он сам по себе стоит и говорит сам с собой. Или, когда в строю, начинает кричать. Сам по себе. Неожиданно начинает песни петь. Когда мы все в строю, он не подчиняется порядку», — рассказал командир артиллерийского дивизиона войсковой части 35748 Адлет Кенжебеков.

«При поступлении у пациента были нарушения психического состояния. В настоящее время проводятся все необходимые обследования, лечение и также консультации у узких специалистов. Клинический окончательный диагноз мы выставим в течение 10 дней, после врачебного комиссионного осмотра», — прокомментировал заведующий отделением Центра психического здоровья Шымкента Сухраб Абдикадыров.

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