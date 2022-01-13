Что загорелось в котельной, рассказали в ДЧС Костанайской области

13 января в 07:29 в службу спасения «112» поступило сообщение о том, что произошла авария на котельной №3.

В 7:37 пожарные прибыли на место. Как стало известно, горели кабель-каналы, трансформатор и резервные кабель-каналы по шахтам. Площадь горения составила 50 квадратных метров. Причина пожара будет выяснятся. Пожарным из огня удалось спасти одного сотрудника котельной, остальные люди эвакуировались сами, никто не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

Всего в тушении пожара участвовали 38 человек личного состава и 11 единиц техники. Ликвидировать огонь удалось в 09:36 утра.

В скором времени ситуация с отоплением будет налажена.

Напомним, костанайцы пожаловались на отсутствие отопления в районе КЖБИ. В службе 109 Костаная сообщили, что там произошла авария.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.