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Что запретили костанайцам на период карантина? Состоялось заседание оперштаба

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На две недели продлили карантин в Костанайской области. Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции под председательством акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова.

«Данные меры принимаются в целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер, а также с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации», — отметил в своём выступлении аким области.

В связи с поручением Главы Государства издан Приказ Министра здравоохранения РК от 29 июля о продлении строгих ограничительных мер во всех регионах страны с 00:00 часов 3 августа до 00:00 часов 17 августа 2020 года.

На территории области, к уже действующим вводятся следующие ограничительные меры:

— Разрешение на выход жителям из мест проживания по необходимости группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;
— Запрет на все виды игровой, развлекательной деятельности, проведение зрелищных и массовых мероприятий;
— Ношение медицинских масок в общественных местах на улице является обязательным (сумма штрафов на физических лиц от 83 тыс. тенге до 4,4 млн. тенге на субъекты предпринимательства); следует отметить, что в аптеках области имеется 1,5 млн. масок, с предельной ценой 85 тенге за 1 маску.
— При посещении продовольственных магазинов соблюдается расстояние не менее 2-х метров между посетителем и работником, и заполняемость торговых рынков посетителями на 30% от общей вместимости из расчета возможности социальной дистанции;
— Посещение мест по оказанию работ и услуг осуществляется по предварительной записи;
— В пунктах общественного питания и на объектах сферы обслуживания столы и рабоче места размещаются с соблюдением расстояния не менее 2-х метров друг от друга;
— Не осуществляются проведение массовых и зрелищных мероприятий, а также перемещение лиц старше 65 лет;
— На объектах, где проводятся санитарно-профилактические мероприятия осуществляется использование средств индивидуальной защиты и антисептиков, использование средств бесконтактной термометрии, социальное дистанцирование людей, проветривание и дезинфекция помещений.

Также Архимед Мухамбетов отметил, что в области продолжится усиленный контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

Число мониторинговых групп увеличено с 44 до 91.Так, с 1 по 30 июля  мониторинговыми группами, обследовано 2099 объектов различных форм собственности, выявлено 118 нарушений, наложено 118 штрафов.

Также, сотрудниками внутренних дел, только за прошедшую неделю выявлено 1680 фактов нарушения режима, в период режима локдауна выявлено 860 нарушений, материалы переданы в санитарно-эпидемиологическую службу для принятия административных мер.

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