Что запретят провозить в ручной клади и багаже казахстанцам? Утвержден перечень

Министерство индустрии и инфраструктурного развития приказом от 27 июля 2023 года утвердило перечень предметов, которые нельзя перевозить в ручной клади и багаже в Казахстане, передает Tengritravel.kz.

Соответствующий документ опубликован на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов.

Что запретят провозить в багаже

Опасные вещества и предметы, запрещенные к перевозке в багаже, портативные электронные курительные устройства, приводимые в действие батареями, в том числе —

электронные сигареты;

электронные тонкие сигары;

электронные сигары;

электронные трубки;

персональные испарители;

электронные системы подачи

никотина.

Содержание лития в батареях не должно превышать 2 грамм, а удельная мощность литий-ионных батарей – 100 ватт-часов.

2. Также запрещены портативные электронные устройства:

часы;

калькуляторы;

фотоаппараты;

сотовые телефоны;

портативные компьютеры;

видеокамеры и прочее.

Речь идет об устройствах, содержащих литиевые или литий-ионные элементы, а также запасные батареи. Разрешается не более двух отдельно защищенных запасных батарей на одно лицо.

Что запретят провозить в ручной клади

Жидкости, аэрозоли и гели, содержащиеся в емкостях вместимостью более 100 миллилитров, в частности:

вода и другие напитки, супы, сиропы, джемы, тушеное мясо, соусы и пасты;

пищевые продукты в соусах или с содержанием большого количества

жидкости;

жидкости; кремы, лосьоны, косметические средства и масла;

духи;

спреи;

гели, включая гели для волос и душа;

емкости под давлением, включая пену для бритья, дезодоранты и прочее;

пасты, в том числе и зубная паста;

смеси жидкостей с твердыми веществами;

тушь для ресниц;

блеск для губ.

Примечание: вышеназванные категории допускаются к перевозу, если они упакованы в емкости менее 100 миллилитров.

Тем не менее, вне зависимости от объема емкости под запрет попадут вещества и жидкости неизвестного состава, не имеющие заводской упаковки, соответствующего технического паспорта и сертификата.

Исключения для предметов ручной клади:

лекарственные препараты;

детское питание;

специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета.

Также разрешены жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту воздушного судна, упакованные в надежно запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, обеспечивающий визуальную идентификацию доступа к содержимому пакета в течение полета.

Однако потребуется чек на приобретенный товар, на котором имеется достоверное подтверждение того, что эта покупка произведена в аэропортовых магазинах беспошлинной торговли или на борту воздушного судна в день поездки.

С текстом приказа и полным перечнем запрещенных и разрешенных предметов можно ознакомиться по ссылке.

Приказ вводится в действие 13 августа 2023 года.

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