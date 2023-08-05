Что запретят провозить в ручной клади и багаже казахстанцам? Утвержден перечень

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Министерство индустрии и инфраструктурного развития приказом от 27 июля 2023 года утвердило перечень предметов, которые нельзя перевозить в ручной клади и багаже в Казахстане, передает Tengritravel.kz.
Соответствующий документ опубликован на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов.
Что запретят провозить в багаже
Опасные вещества и предметы, запрещенные к перевозке в багаже, портативные электронные курительные устройства, приводимые в действие батареями, в том числе —
- электронные сигареты;
- электронные тонкие сигары;
- электронные сигары;
- электронные трубки;
- персональные испарители;
- электронные системы подачи
никотина.
Содержание лития в батареях не должно превышать 2 грамм, а удельная мощность литий-ионных батарей – 100 ватт-часов.
2. Также запрещены портативные электронные устройства:
- часы;
- калькуляторы;
- фотоаппараты;
- сотовые телефоны;
- портативные компьютеры;
- видеокамеры и прочее.
Речь идет об устройствах, содержащих литиевые или литий-ионные элементы, а также запасные батареи. Разрешается не более двух отдельно защищенных запасных батарей на одно лицо.
Что запретят провозить в ручной клади
Жидкости, аэрозоли и гели, содержащиеся в емкостях вместимостью более 100 миллилитров, в частности:
- вода и другие напитки, супы, сиропы, джемы, тушеное мясо, соусы и пасты;
- пищевые продукты в соусах или с содержанием большого количества
жидкости;
- кремы, лосьоны, косметические средства и масла;
- духи;
- спреи;
- гели, включая гели для волос и душа;
- емкости под давлением, включая пену для бритья, дезодоранты и прочее;
- пасты, в том числе и зубная паста;
- смеси жидкостей с твердыми веществами;
- тушь для ресниц;
- блеск для губ.
Примечание: вышеназванные категории допускаются к перевозу, если они упакованы в емкости менее 100 миллилитров.
Тем не менее, вне зависимости от объема емкости под запрет попадут вещества и жидкости неизвестного состава, не имеющие заводской упаковки, соответствующего технического паспорта и сертификата.
Исключения для предметов ручной клади:
- лекарственные препараты;
- детское питание;
- специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета.
Также разрешены жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту воздушного судна, упакованные в надежно запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, обеспечивающий визуальную идентификацию доступа к содержимому пакета в течение полета.
Однако потребуется чек на приобретенный товар, на котором имеется достоверное подтверждение того, что эта покупка произведена в аэропортовых магазинах беспошлинной торговли или на борту воздушного судна в день поездки.
С текстом приказа и полным перечнем запрещенных и разрешенных предметов можно ознакомиться по ссылке.
Приказ вводится в действие 13 августа 2023 года.