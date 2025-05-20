Председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП Дамир Сейсембеков 20 мая 2025 года на пресс-конференции в СЦК рассказал, какие последствия ждут казахстанцев в случае, если они не успеют верифицировать смартфоны до 25 июня, сообщает Zakon.kz.
Он отметил, что проведена разъяснительная работа в основных точках продаж в крупных городах и областных центрах. Большинство продавцов техники знают о нововведениях. Покупатель имеет право вернуть неверифицированный телефон продавцу, так как в соответствии с законом о правах потребителей предусмотрено 14 дней для возврата мобильника. В таком случае он будет считаться бракованным. Также у физлица есть возможность самостоятельно верифицировать смартфон после 25 июня.
«Вы можете зайти на портал kz-imei.kz. И там есть все инструкции, есть инфографика. На казахском и на русском языках. Также в eGov Mobile есть функционал. На лицевой странице есть «проверьте свой imei». Вы вбиваете imei. Если он у вас не верифицирован, то вам предложат ссылку именно для перехода на данный портал. И там разъяснение, как это выполнить», – сказал Дамир Сейсембеков.
Он добавил, что проведена работа с крупным бизнесом, онлайн-платформами и маркетплейсами. У них в приложениях появится возможность видеть, верифицированный товар или нет. Новые правила пока касаются только устройств сотовой связи, но в планах есть и планшеты, где могут использоваться SIM-карты.
«Если телефон не верифицирован, то придет SMS, и он попадет в серый список. Соответственно, у вас будет возможность в течение 30 дней перевести его в белый список», – пояснил глава комитета.
Через 30 дней телефон попадет в черный список. Он будет заблокирован в сетях сотовой связи. Но пользователь сможет верифицировать гаджет, даже если устройство находится в черном списке.
«Нахождение в черном списке вам не дает возможности использовать данный телефон. Эта мера призвана в первую очередь бороться именно с интернет-мошенничеством в сетях сотовой связи», – заключил Дамир Сейсембеков.
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