Председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП Дамир Сейсембеков 20 мая 2025 года на пресс-конференции в СЦК рассказал, какие последствия ждут казахстанцев в случае, если они не успеют верифицировать смартфоны до 25 июня, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что проведена разъяснительная работа в основных точках продаж в крупных городах и областных центрах. Большинство продавцов техники знают о нововведениях. Покупатель имеет право вернуть неверифицированный телефон продавцу, так как в соответствии с законом о правах потребителей предусмотрено 14 дней для возврата мобильника. В таком случае он будет считаться бракованным. Также у физлица есть возможность самостоятельно верифицировать смартфон после 25 июня.

«Вы можете зайти на портал kz-imei.kz. И там есть все инструкции, есть инфографика. На казахском и на русском языках. Также в eGov Mobile есть функционал. На лицевой странице есть «проверьте свой imei». Вы вбиваете imei. Если он у вас не верифицирован, то вам предложат ссылку именно для перехода на данный портал. И там разъяснение, как это выполнить», – сказал Дамир Сейсембеков.

Он добавил, что проведена работа с крупным бизнесом, онлайн-платформами и маркетплейсами. У них в приложениях появится возможность видеть, верифицированный товар или нет. Новые правила пока касаются только устройств сотовой связи, но в планах есть и планшеты, где могут использоваться SIM-карты.

«Если телефон не верифицирован, то придет SMS, и он попадет в серый список. Соответственно, у вас будет возможность в течение 30 дней перевести его в белый список», – пояснил глава комитета.

Через 30 дней телефон попадет в черный список. Он будет заблокирован в сетях сотовой связи. Но пользователь сможет верифицировать гаджет, даже если устройство находится в черном списке.

«Нахождение в черном списке вам не дает возможности использовать данный телефон. Эта мера призвана в первую очередь бороться именно с интернет-мошенничеством в сетях сотовой связи», – заключил Дамир Сейсембеков.

Медпоезд бесплатно обслужит более 90 тысяч жителей из отдаленных аулов Сегодня с железнодорожного вокзала «Нұрлы жол» в Астане состоялась церемония запуска медицинского поезда «Саламатты Қазақстан»....

Какие города Казахстана теряют население? За год, с 1 апреля 2024 года по 1 апреля 2025 года, население сократилось в...

Переизбрание председателя. Дачное дело рассмотрел костанайский суд Костанайским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску гр.Я. к гр. Д. о признании незаконным...