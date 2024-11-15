Что ждет школьников Казахстана: в стране обновили государственный стандарт образования





Государственный общеобязательный стандарт образования приведен в полное соответствие с положениями Новой Конституции Казахстана.

Как сообщили в Министерстве просвещения, в содержание образования системно интегрированы конституционные принципы, ценности Единой программы воспитания «Адал азамат», концепция «Таза Қазақстан», а также принцип «Закон и порядок».

Кроме того, в обновленном стандарте усилено внимание к формированию у школьников компетенций по эффективному, безопасному и ответственному использованию искусственного интеллекта и цифровых ресурсов.

Также ужесточены требования, связанные с изучением основ Конституции, прав и обязанностей граждан, значения государственных символов, уважением к государственному языку и соблюдением принципа верховенства закона.

Для качественного внедрения обновленного стандарта на республиканском и региональном уровнях планируется провести информационно-разъяснительную работу.

По данным ведомства, все изменения направлены на повышение качества образования, развитие современных компетенций обучающихся и дальнейшее совершенствование системы образования в соответствии с принципами Новой Конституции.

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