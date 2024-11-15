Промышленность и инвестиции: в Костанае создадут еще 1600 рабочих мест





Промышленность остается лидером по привлечению инвестиций в Костанае. По данным городского акимата, с начала года объем инвестиций превысил 132 млрд тенге. Более 60% этой суммы обеспечили новые машиностроительные предприятия.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в городе на 13,5% выросло производство легковых автомобилей. Выпуск тракторов и комбайнов увеличился почти втрое. Вместе с тем на местном рынке продолжают появляться новые бренды автомобилей, в том числе китайского производства.

Марат Жундубаев, аким Костаная:

Сегодня китайские автомобили уже доминируют на рынках, конкурируют с другими брендами и постепенно их вытесняют. По качеству они становятся вполне конкурентоспособными, а главное — выигрывают по цене. Уже сейчас на улицах города заметно, что автомобилей, в том числе электрических, становится больше. В связи с этим мы прорабатываем вопрос установки дополнительных зарядных станций совместно с отделом ЖКХ и отделом земельных отношений. Сейчас в Костанае работают 10 зарядных станций для электромобилей. Дополнительно выделяем земельные участки и будем увеличивать их количество.

Марат Жундубаев также рассказал о других инвестиционных проектах, реализация которых позволит создать в городе не менее 1600 новых рабочих мест. В их числе восемь проектов, включенных в Карту индустриализации, а также еще восемь инициатив, предложенных частными инвесторами. По словам главы города, это свидетельствует о высокой инвестиционной активности бизнеса.

Марат Жундубаев, аким Костаная:

Предприятие «Мибеко» по производству круп сегодня выпускает около 800 тонн продукции в сутки. Мы выделили компании один гектар земли, и за год они значительно расширили производство, закупили новое оборудование. Что особенно важно — оборудование местного производства. Бункеры для предприятия изготовили костанайские компании, а металл закупался в Рудном.

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