В Лисаковской городской больнице открыли отделение госпитальной фармации





В Лисаковской городской больнице начало работу отделение госпитальной фармации. Здесь лекарственные препараты для пациентов централизованно готовят в специальных стерильных условиях, после чего доставляют в отделения.

Официальное открытие нового подразделения прошло с традиционными баурсаками, шашу и перерезанием красной ленты.

По словам главного врача Лисаковской городской больницы Дмитрия Уварова, подобная система широко применяется за рубежом и в последние годы внедряется в медицинских организациях Казахстана.

— Это, конечно, западное веяние, весь мир цивилизованный работает по такой системе, и вот уже в течение нескольких лет она внедряется в Казахстане, в том числе в нашей области. Уже многие больницы тоже имеют такие отделения, некоторые еще только открывают их. Хорошо, что у нас получилось это сделать, — рассказал Дмитрий Уваров.

В отделении работают восемь специалистов посменно. Процесс приготовления лекарств разделен на несколько этапов, а каждый сотрудник отвечает за свою часть работы.

Сначала необходимые препараты собирают и передают через специальное окно в стерильную зону. Там медсестра в соответствующей экипировке готовит лекарства. Рабочие поверхности обрабатываются после каждого набора, также проводится кварцевание помещения.

Особое внимание уделяется безопасности. После подготовки препарат упаковывают, на пакет наносят данные конкретного пациента, после чего лекарство передают курьеру для доставки в нужное отделение.

Как отметил главный врач, первоначально новая система вызывала вопросы даже у медицинских работников. Процедурным медсестрам было непривычно получать уже подготовленные препараты.

Однако со временем преимущества нового подхода стали очевидны. Централизованная подготовка лекарств позволяет освободить процедурных медсестер от части работы и уделять больше времени непосредственно пациентам.

Еще одним преимуществом госпитальной фармации является повышенный уровень стерильности при подготовке препаратов. Кроме того, четкое распределение этапов работы позволяет снизить вероятность ошибок и риск перепутать лекарства, предназначенные для разных пациентов.

Переводы жене под прицелом налоговой: кому придется объяснять происхождение денег На фоне всеобщего декларирования у казахстанцев возникают вопросы о денежных переводах между супругами. Нередко один...

К врачам по-новому: что изменится в Казахстане с 3 августа С 3 августа 2026 года в Казахстане начнут действовать обновленные правила оказания специализированной медицинской помощи....

Участковые пошли по домам: выявлено более 10 тысяч нарушений Более 10,5 тысячи правонарушений выявили полицейские за первые 12 дней оперативно-профилактического мероприятия «Участок» в Костанайской...