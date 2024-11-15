К врачам по-новому: что изменится в Казахстане с 3 августа





С 3 августа 2026 года в Казахстане начнут действовать обновленные правила оказания специализированной медицинской помощи. Изменения внесены приказом министра здравоохранения от 16 июля, передает zakon.kz

Согласно документу, специализированная помощь может предоставляться в медицинских организациях, на дому, в том числе мобильными бригадами, в передвижных медицинских комплексах и медицинских поездах. Также ее оказывают в травмпунктах, организациях образования, следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы.

При проведении диагностических и инструментальных исследований в амбулаторных условиях разрешается использовать цифровые технологии для поддержки принятия врачебных решений.

Уточнен и перечень помощи, предоставляемой в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы ОСМС. В частности, в ОСМС предусмотрены скрининговые исследования для раннего выявления наследственных врожденных пороков и отклонений развития.

При наличии показаний в рамках одного завершенного случая профильный специалист сможет направить пациента на дополнительные консультативно-диагностические услуги. В их числе — консультации до трех разных профильных специалистов. Информация должна быть внесена в медицинскую информационную систему.

Правила также уточняют порядок записи к профильному специалисту без направления специалиста первичной медико-санитарной помощи. Записаться можно при личном обращении в регистратуру, через call-центр, медицинские мобильные приложения или портал «цифрового правительства».

Медицинские организации должны размещать в информационной системе графики приема профильных специалистов минимум на 60 календарных дней вперед и актуализировать их при изменениях.

После завершения случая профильный специалист должен внести в систему результаты диагностики, заключительный диагноз и индивидуальный план лечения. В качестве результата лечения могут быть указаны: «здоров», «выздоровление», «улучшение», «без изменений», «ухудшение» или «смерть». Если лечение не завершено, указывается статус «продолжает болеть».

Если технической возможности для электронной регистрации нет, медицинские документы разрешается временно оформлять на бумаге. Впоследствии информацию необходимо внести в систему не позднее одного календарного месяца.

Новые правила вводятся в действие с 3 августа 2026 года.

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