Переводы жене под прицелом налоговой: кому придется объяснять происхождение денег





На фоне всеобщего декларирования у казахстанцев возникают вопросы о денежных переводах между супругами. Нередко один из членов семьи регулярно перечисляет другому деньги на продукты, оплату ипотеки, детского сада, одежды и другие повседневные расходы. Опасения связаны с тем, могут ли такие поступления посчитать доходом и потребовать уплаты налога, передает digitalbusiness.kz

Как пояснила руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Дина Кусаинова, переводы между супругами, состоящими в официальном браке, сами по себе не являются основанием для налоговых претензий.

По ее словам, внимание системы контроля привлекают другие ситуации — например, когда человеку регулярно поступают переводы от большого количества разных отправителей. Если же муж перечисляет заработанные деньги супруге, которая затем оплачивает семейные расходы и кредиты, вопросов возникнуть не должно.

При этом сумма перевода между официальными супругами значения не имеет. Речь может идти как об одном, так и о 10 млн тенге.

Иначе может складываться ситуация для пар, которые живут вместе, но официально не зарегистрировали брак. С юридической точки зрения такие партнеры не являются супругами.

Если один человек регулярно перечисляет другому крупные суммы, а официальный доход получателя при этом значительно ниже его расходов, у налоговых органов могут возникнуть вопросы о происхождении средств.

Налоговый консультант проекта «Сбережения и Инвестиции» Людмила Репникова отмечает, что внимание может привлечь существенное расхождение между официально заявленными доходами и расходами. Особенно это актуально при совершении крупных покупок или приобретении имущества.

В такой ситуации налоговые органы могут запросить объяснение происхождения денежных средств. Если поступления будут признаны налогооблагаемым доходом, может возникнуть обязательство по уплате индивидуального подоходного налога.

Чтобы подтвердить происхождение денег, эксперты рекомендуют документально оформлять передачу средств, например посредством договора дарения. Еще один вариант для пар, которые фактически являются семьей, — официальная регистрация брака.

Таким образом, сам факт регулярных переводов между людьми еще не означает автоматического начисления налога. Однако при крупных поступлениях важно иметь возможность подтвердить происхождение денег и основания их получения.

В Лисаковской городской больнице открыли отделение госпитальной фармации В Лисаковской городской больнице начало работу отделение госпитальной фармации. Здесь лекарственные препараты для пациентов централизованно...

К врачам по-новому: что изменится в Казахстане с 3 августа С 3 августа 2026 года в Казахстане начнут действовать обновленные правила оказания специализированной медицинской помощи....

Участковые пошли по домам: выявлено более 10 тысяч нарушений Более 10,5 тысячи правонарушений выявили полицейские за первые 12 дней оперативно-профилактического мероприятия «Участок» в Костанайской...