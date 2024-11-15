Родителей призвали внимательнее следить за условиями работы подростков





В Казахстане продолжаются профилактические мероприятия по защите трудовых прав несовершеннолетних. По состоянию на 27 июля специалисты охватили проверками 4 619 объектов по всей стране.

В их числе 2 070 объектов общественного питания, 1 566 парков с аттракционами и развлекательными площадками, 234 рынка и торгово-развлекательных центра, 221 автозаправочная станция, 241 автомойка, 138 компьютерных клубов и 149 других объектов.

В ходе профилактических мероприятий выявлено 884 случая несоблюдения требований трудового законодательства. По каждому факту принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

Особое внимание государственные инспекторы труда уделяют профилактической работе с работодателями. Им напоминают о необходимости официально оформлять трудовые отношения с несовершеннолетними, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, своевременно выплачивать заработную плату и не допускать подростков к тяжелым, вредным и опасным видам работ.

В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что работа по защите трудовых прав несовершеннолетних будет продолжена. Родителей также призывают обращать внимание на условия трудоустройства подростков и официальное оформление трудовых отношений.

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