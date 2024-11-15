ГСМ пытались вывезти в канистрах: в Костанайской области пресекли 282 нарушения





Департамент государственных доходов по Костанайской области продолжает работу по пресечению незаконного вывоза горюче-смазочных материалов через государственную границу Республики Казахстан.

С начала проведения мероприятий пресечено 282 попытки незаконного вывоза ГСМ. Всего предотвращен вывоз почти 7 тысяч литров топлива. Из них около 4 тысяч литров составил бензин и почти 3 тысячи литров — дизельное топливо.

Кроме того, должностные лица органов государственных доходов составили административный материал по части 5 статьи 283-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за отсутствие сопроводительной накладной на нефтепродукты (СНТ). Материал направлен в суд.

Только за прошедшие сутки сотрудники пресекли еще девять попыток незаконного вывоза топлива. В большинстве случаев горюче-смазочные материалы перевозились в канистрах, что остается одним из самых распространенных способов их незаконного перемещения через государственную границу.

В Департаменте государственных доходов напомнили, что контроль за перемещением ГСМ через государственную границу ведется на постоянной основе, а работа по выявлению и пресечению подобных нарушений будет продолжена.

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