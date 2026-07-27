«У вас задолженность»: мошенники придумали новый способ обмана казахстанцев

Жителей Казахстана предупреждают о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками теплоснабжающих коммунальных служб и под различными предлогами пытаются получить доступ к персональным данным и банковским счетам граждан.
Чаще всего мошенники сообщают о необходимости зарегистрировать теплосчетчик, обновить документы, оформить льготу, погасить задолженность или ссылаются на якобы ранее оставленную заявку.
Затем они просят продиктовать SMS-код, поступивший на телефон. В полиции подчеркивают: делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах.
Получив такой код, злоумышленники могут попытаться войти в банковское приложение, получить доступ к аккаунтам на государственных сервисах или совершить другие незаконные действия от имени владельца номера.
Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется:
- проверять, кто именно звонит;
- не сообщать SMS-коды, реквизиты банковской карты, CVV-код и другие персональные данные;
- при сомнениях завершить разговор и самостоятельно позвонить в организацию по официальному номеру;
- не устанавливать приложения и не переходить по ссылкам по указанию незнакомцев.
В полиции напоминают, что представители коммунальных служб никогда не запрашивают у жителей SMS-коды по телефону.
Если вам поступил подобный звонок, необходимо сразу прекратить разговор, не сообщать код, предупредить близких и при попытке мошенничества обратиться в полицию.
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