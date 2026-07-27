«У вас задолженность»: мошенники придумали новый способ обмана казахстанцев





Жителей Казахстана предупреждают о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками теплоснабжающих коммунальных служб и под различными предлогами пытаются получить доступ к персональным данным и банковским счетам граждан.

Чаще всего мошенники сообщают о необходимости зарегистрировать теплосчетчик, обновить документы, оформить льготу, погасить задолженность или ссылаются на якобы ранее оставленную заявку.

Затем они просят продиктовать SMS-код, поступивший на телефон. В полиции подчеркивают: делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах.

Получив такой код, злоумышленники могут попытаться войти в банковское приложение, получить доступ к аккаунтам на государственных сервисах или совершить другие незаконные действия от имени владельца номера.

Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется:

проверять, кто именно звонит;

не сообщать SMS-коды, реквизиты банковской карты, CVV-код и другие персональные данные;

при сомнениях завершить разговор и самостоятельно позвонить в организацию по официальному номеру;

не устанавливать приложения и не переходить по ссылкам по указанию незнакомцев.

В полиции напоминают, что представители коммунальных служб никогда не запрашивают у жителей SMS-коды по телефону.

Если вам поступил подобный звонок, необходимо сразу прекратить разговор, не сообщать код, предупредить близких и при попытке мошенничества обратиться в полицию.