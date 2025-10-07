 Ya Metrika Fast
Что ждёт граждан в ОСМС с 2026 года: важные нововведения

С 2026 года в Казахстане расширят перечень государственных органов, передающих сведения в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Правительство обновило порядок предоставления информации в систему обязательного социального медицинского страхования. Соответствующее постановление вступит в силу с 1 января 2026 года. Поправки направлены на улучшение системы сбора и обмена данными о гражданах и иностранцах. Их основная цель — обеспечить своевременное и полное предоставление сведений о казахстанцах, а также о трудовых мигрантах из стран Евразийского экономического союза и членах их семей, временно находящихся в стране. Передача информации, как и ранее, будет осуществляться через Государственную корпорацию «Правительство для граждан», которая направляет данные в единую информационную систему обязательного социального медицинского страхования. Также документ уточняет положения статей 26 и 26-1 Закона «Об обязательном социальном медицинском страховании» и расширяет перечень государственных органов, ответственных за предоставление этих данных.

Основные изменения:
— Данные теперь будут предоставляться не только в отношении граждан Казахстана, но и в отношении трудовых мигрантов из стран ЕАЭС и членов их семей.
— Как указано в пункте 1 постановления, все государственные органы, перечисленные в приложении к документу, обязаны предоставлять сведения.
— Обновлены положения, касающиеся Министерства труда и социальной защиты населения.

Теперь министерство будет передавать данные через несколько цифровых систем, среди которых:

  • информационная система «Рынок труда»;
  • централизованная база получателей пенсий и пособий;
  • организация по обработке платежей;

«Цифровая карта семьи».

Министерство будет предоставлять сведения по следующим категориям:

  • официально зарегистрированные безработные;
  • неработающие родители и опекуны, ухаживающие за ребёнком с ограниченными возможностями;
  • лица, осуществляющие уход за гражданами с инвалидностью I группы;
  • пенсионеры и ветераны Великой Отечественной войны;
  • граждане, более трёх месяцев не перечислявшие пенсионные взносы, находящиеся в социально уязвимом или кризисном положении.

 



