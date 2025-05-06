На совещании был поднят проблемный вопрос, связанный с мкрн «Береке». Дело в том, что котельная этого района принадлежит частнику и, обычно, городской акимат частные котельные берет на свой баланс для того, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение жилого сектора. Однако здесь ситуация немного иная.

На данный момент собственник котельной должен «Аймаку» 9 миллионов тенге, и поэтому жители домов микрорайона уже сейчас остались без горячей воды. Со слов акима, на просьбу о том, чтобы провести врезку от центральной котельной к сетям в Береке на случай подстраховки, им тоже отказали.

«КТЭК, мы запланировали там ремонт сетей мкрн. «Алтын Арман», «Береке» рядом. Мы просим «Дайте нам врезаться в ваши сети». Ничего не надо. Просто врезаться. Мы перекроем это все. Но в случае, если завтра не потяните, мы хотя бы будем поддерживать тепло в домах. И на это они не дают разрешение. Вот как? Это частник! Моё мнение — должно быть какое-то решение. Понятно, что антимонопольный может их оштрафовать, мы напишем, пусть работают с ним. Но дальнейшие действия. Сегодня у нас май месяц, мы готовимся к отопительному сезону. Надо, чтобы лето мы не проспали. Надо нам сейчас волевое решение принимать. Этот человек, он, конечно, может сказать сейчас, что это уже какой-то рейдерский захват, но, во-первых, мы не частники, мы — государство. Это раз. Второе — безопасность жителей — это самое главное. Уже разговоры такие, что мы хотим у него забрать. Мы не забрать хотим, мы хотим обеспечить теплом жителей этих домов, которые находятся в его ведении. Может быть большая проблема, зимой не хотелось бы ее решать. Надо решать ее сейчас. Пока у нас весна, пока лето. За лето мы должны решить. Надо все подключить какие возможные рычаги, каналы. Пусть жалуется, скорее всего он будет жаловаться, что мы у него собираемся отбирать. Но ситуацию вы видите, да? Очень серьёзная ситуация», — сказал на совещании аким Костаная Марат Жундубаев.

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