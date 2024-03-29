100 000 тенге каждому. Какую помощь окажут жителям села, которые наиболее пострадали от паводка в Костанайской области

29 марта 2024 года аким Костанайской области Кумар Аксакалов в Аркалыке провел заседание оперативного штаба по противопаводковым мероприятиям в регионах, где объявлен режим ЧС.

Всем пострадавшим начато оказание социальной помощи населению.

«Всем пострадавшим необходимо оперативно оказывать социальную помощи. Сегодня же пройтись по всем домам! Чтобы народ не ждал», — поручил Кумар Аксакалов.

На 29 марта во всех трех регионах созданы районные комиссии по возмещению ущерба, в состав которых вошли все необходимые уполномоченные органы.

Возмещение ущерба будет осуществляться согласно законодательства после проведения оценки. Оценщик определен для всех трех районов –ТОО «Стелла» договор на стадии подписания.

Ведется оперативный сбор заявлений от пострадавших для возмещения за счет местного бюджета.

Кроме этого, собраны 185 заявлений от жителей села Кызыл Жулдыз, которые наиболее пострадали от паводка. Принято решение оказать им оперативную помощь за счет спонсорской и благотворительной помощи в сумме 100 тысяч тенге на каждого члена семьи.

Местным исполнительным органам проводится разъяснительная работа с населением, проведены встречи с руководством области по вопросам возмещения ущерба населению.

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