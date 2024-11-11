В связи с внесенными изменениями в законодательные акты РК в сфере энергоснабжения согласно статье 7-1 Закона «Об электроэнергетике» функции энергоснабжения потребителей от энергоснабжающих организаций: ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр»; ГКП «Костанайюжэлектросервис», ГКП «ПХД Лисаковскгоркоммунэнерго», ГКП «Житикаракоммунэнерго», с 1 января 2025 года передаются в ТОО «ЭПК-forfait». Об этом сообщает компания ТОО «ЭПК-forfait».

Договоры энергоснабжения с вышеуказанными компаниями с этого периода будут недействительны.

«На начальном этапе ТОО «ЭПК-forfait» не будет приостанавливать энергоснабжение потребителей, энергоснабжение будет осуществляться в рамках публичного договора. Но при этом, потребителям, желающим в дальнейшем получать электроэнергию необходимо подать заявление на заключение договора электроснабжения с ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт) до 1 января 2025 года. При отсутствии заявления потребителя о заключении договора электроснабжения компания оставляет за собой право прекратить подачу электрической энергии потребителю (параграф 3. Правил организации и функционирования розничного рынка электрической энергии, а также предоставления услуг на данном рынке)», — говорится в сообщении.

Заключение договоров энергоснабжения организациями финансируемыми из государственного бюджета, будет осуществляться посредством портала государственных закупок.

Тарифы на энергоснабжение с 1 января 2025 года будут действовать согласно утвержденным тарифам для ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр»; ГКП «Костанайюжэлектросервис», ГКП «ПХД Лисаковскгоркоммунэнерго», ГКП «Житикаракоммунэнерго».

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