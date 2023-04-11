«Чтобы не откликались?»: вакансия директора с зарплатой 70 тысяч тенге рассмешила Казнет

Вакансия на сайте enbek.kz управляющего директора рассмешила казахстанцев. Заработную плату на эту должность работодатель оценил от 70 до 80 тысяч тенге, передает Liter.kz.

Одного из пользователей сети удивила заработная плата управляющего директора, по его словам, компании АО “АРЭК” в Астане.

Это они специально указывают минимальный размер зарплаты, чтобы никто не откликался? И потом своих ставят? Интересно просто, если у руководителя минимальная зарплата, то у других работников какая? – говорится в описании под постом zhaloby_astana.

На электронной бирже труда Центра занятости населения Астаны указано, что зарплата по данной вакансии составляет от 70 до 80 тысяч тенге. Но при этом вакансия начальника отдела у дочерней компании “АРЭК-Энергосбыт” – от 232 тысяч тенге.

Некоторых комментаторов такая разница удивила, других – позабавила:

— И смешно, и грустно… — Остальные бесплатно работают, еще и свои отдают! — Наверное, еще один нолик забыли поставить? — Может, это в день указана зарплата.

Стоит отметить, что в дочернюю компанию требуется дворник, зарплата которого также составляет 70 тысяч тенге.

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