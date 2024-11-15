Чтобы не улыбались»: аким Костаная жёстко обратился к подрядчикам

За минувшую неделю в ситуационный центр iKomek поступило почти полторы тысячи обращений от жителей Костаная. Среди наиболее частых вопросов — состояние дорожной инфраструктуры, электроснабжение, уличное освещение и вывоз твёрдых бытовых отходов.

На аппаратном совещании аким Костаная Марат Жундубаев отдельно обратился к подрядным организациям, которые занимаются уборкой города. Он напомнил, что весной и летом в областном центре была проведена большая работа по высадке зелёных насаждений, поэтому при зимней уборке необходимо следить за их сохранностью.

Особое внимание глава города обратил на использование песко-соляной смеси и работу спецтехники рядом с газонами.

— Если газоны будут погибать по вашей вине от песко-соляной смеси, от вашей нерасторопной работы, от того, что вы там трактором будете сбивать, вы будете за свой счёт всё это высаживать, — предупредил Марат Жундубаев.

Обращаясь к представителям шести подрядных компаний, аким потребовал внимательно относиться к зелёным насаждениям во время уборки территории.

Таким образом, в случае повреждения газонов по вине подрядчиков восстановление насаждений им придётся проводить за собственный счёт.