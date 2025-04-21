Сегодня аким Костанайской области Кумар Аксакалов встретился с подрядчиками на ремонтируемых участках дорог. В этом году в областном центре будет проводиться реконструкция улиц, средний и текущий ремонты.

«Бюджет заложил необходимые средства. Это все в рамках содержания дорог. Поэтому Ваша задача, чтобы ни одной ямы в городе не было. Если мы обнаруживаем яму, значит Вы виноваты и город, который должен был проследить за тем, чтобы их не было. Финансированием обеспечен. На то, чтобы ни одной ямы не было, деньги у вас есть. Будьте добры обеспечьте. Должен быть жесточайший контроль. Потому что очень много жалоб идет от людей по этим выбоинам, которые образовались. Понятно, что количество машин увеличивается, транспорт увеличивается. Мы видим, что идет регистрация новых автомобилей. Но вместе с тем, эти дороги должны быть приведены в порядок», — обратился к подрядчикам Кумар Аксакалов.