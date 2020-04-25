Чтобы поддержать предпринимателей в госпрограммы внесли изменения

Чтобы поддержать малый и средний бизнес, пострадавший от режима ЧП, государство изменило правила субсидирования. Теперь по дорожной карте бизнеса субсидии может получить любой предприниматель независимо от сферы деятельности, передает alau.kz

Режим чрезвычайного положения сказался на предпринимательстве. Многим представителям бизнеса пришлось временно приостановить свою работу. А это напрямую повлияло на формирование государственного бюджета.

«На сегодня по нашим оценкам порядка 230 миллиардов тенге местный бюджет не дополучит. Но уже принято решение: эти недополучения будут компенсированы из республиканского бюджета,»- сообщил Чингис Ахметов, директор Департамента развития предпринимательства МНЭ РК.

Финансовой поддержки требует и сам малый и средний бизнес. Для этого государством уже осуществляются шаги. В понедельник правительство внесло изменения в некоторые гос.программы. Например, по программе «Экономика простых вещей» расширился перечень товаров и услуг под нее подпадающих, а также увеличился общий объем кредитования до 1 триллиона тенге. А по программе «Дорожная карта бизнеса — 2025» получить субсидии теперь может совершенно любой предприниматель. При этом размер кредитной поддержки на одного представителя бизнеса увеличился до 7 миллиардов тенге.

«Через субсидии фонда «Даму» в рамках «Дорожной карты бизнеса-2025» льготное кредитование составит 6 процентов. Мы впервые увеличили финансирование оборотного капитала, оборотных средств. Сейчас «оборотка» это самая востребованная часть кредитования. Это покупка сырья, товаров,»- рассказал Чингис Ахметов.

Сумма кредита на пополнение оборотных средств достигла 500 миллионов тенге, хотя раньше составляла всего 60 миллионов. Изменились и условия гарантирования. Теперь, где не больше половины от суммы займа покрывается гарантией, размер кредита составил 1 миллиард, а там где гарантия покрывала 85 процентов — кредит увеличился до 360 миллионов. Все эти меры не единственные. Государство уже приступило к разработке нового пакета поддержки.

«Есть конечно же дополнительные меры поддержки, которые сегодня обсуждаются. Пока их анонсировать рано. Все будет зависеть от того, какая будет динамика по итогам апреля, мая. Очень важно чтобы мы до конца года сняли этот первичный шок. Для того чтобы бизнес смог до конца года восстановиться, а потом уже будут дополнительные меры,»- поделился директор департамента.

Вместе с тем Национальный банк Казахстана также приступил к льготному кредитованию малого и среднего бизнеса, который пострадал из-за введенного режим ЧП. Для этого было выделено 600 миллиардов тенге. Эти кредиты будут выдавать на пополнение оборотных средств сроком до 1 года. Размер ставки составит 8 процентов.

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