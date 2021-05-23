Чтобы получить 42500 тенге костанайцы платили ЕСП в фонд ОСМС

На сегодня статус застрахованности в системе ОСМС имеет восемьдесят процентов жителей Костанайской области. По данным на 13 мая это чуть больше 696-ти тысяч человек. Причем самые высокие показатели в Жангельдинском, Камыстинском, Наурзумском, Житикаринском и Амангельдинском районах, а также в Лисаковске, передает alau.kz

Самый низкий уровень застрахованных граждан в области сложился по городу Костанаю, а также в Сарыкольском, Карабалыкском и Федоровском районах.

«Есть те, кто не платили ни разу отчисления и взносы по ОСМС — это у нас составляет порядка 27 процентов от количества незастрахованных. Если смотреть у нас количество незастрахованных — более 160 тысяч человек — это по нашей области. Соответственно, 45 тысяч человек которые ни разу не платили взносы на ОСМСӘ? ө сообщила директор КФ НАО «Фонд соцмедстрахования» Сауле Аймухамбетова.

В число незастрахованных некоторые жители области попадают, что называется, вынужденно. Нерадивые работодатели попросту производят не своевременно и не регулярно взносы и отчисления за своих сотрудников.

«К сожалению, у нас из 166 тысяч незастрахованных 36,6 процентов эта падает именно на работников, за которых производит не регулярные платежи работодатель. На сегодня, по состоянию на 1 мая сумма задолженности в рамках ОСМС работодателей перед работниками составляет более 19 миллионов тенге, тогда ка кна 1 января было всего 1,5 миллиона», — отметила Сауле Аймухамбетова.

В адрес таких работодателей применяют меры в виде штрафных санкций и принудительных взысканий. Эту работу проводит комитет гос.доходов. В удельном весе категорий тех, у кого был статус застрахованности, находятся и те, кто единоразово произвел оплату единого совокупного платежа для того, чтобы получить выплату сорок две тысячи пятьсот тенге.

«Если в прошлом году порядка 64 тысяч человек оплатили ЕСП и получили 42500, то в этом году уже на 1 мая они составляют всего 12 тысяч, то есть вы разницу видите? 52 тысячи человек, которые до этого получили, оплатили ЕСП, сейчас они оплату не производят регулярно. Регулярно производят порядка 12 тысяч», — отметила директор фонда.

Чтобы этой категории граждан снова получить статус застрахованости, необходимо произвести выплату трех платежей. Причем, обязательно за каждый месяц отдельно. А всем жителям области рекомендовали проверить свой статус в системе ОСМС любым удобным способом, в том числе можно обратиться в Костанайский филиал по номеру — 990 — 545.

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