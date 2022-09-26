Чтобы получить разрешение на постоянное проживание в РК, иностранцам нужно будет иметь загранпаспорт

Министерство внутренних дел планирует внести изменения в правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан. Проект поправок опубликовали на портале «Открытые НПА», передает informburo.kz

В частности, вносятся изменения в перечень документов, необходимых для выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан. Согласно действующей редакции, заявитель должен предоставить копию и подлинник (для сверки) национального паспорта. В поправках предлагается заменить национальный паспорт на заграничный. Поправка объясняется приведением в соответствие с подпунктом 13 статьи 1 закона «О документах, удостоверяющих личность»: который гласит: «заграничный паспорт – документ, признаваемый Республикой Казахстан в качестве документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус».

Отметим, что, к примеру, в России оформление заграничного паспорта не является обязательным. Некоторые страны позволяют въезд по внутреннему паспорту РФ, поэтому большой процент населения не имеет надобности в оформлении удостоверения для выезда за рубеж. По данным портала Pasportist, на 2022 год только 30% жителей Российской Федерации имеют заграничные паспорта.

Кроме того, вносится изменение, по которому документ о судимости (отсутствии судимости) предоставляется в бумажном виде. Он должен быть подписан уполномоченным сотрудником компетентного органа и заверен гербовой печатью подразделения.

«Предоставление цифрового аналога документа, ввиду отсутствия электронного взаимодействия с информационными сервисами иностранных государств, национальным законодательством не предусмотрено. Распечатанная электронная справка не имеет юридической силы», – говорится в обосновании поправки.

Публичное обсуждение проекта продлится до 10 октября 2022 года.

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