Чтобы получить вакцину от Covid-19 все желающие могут обратиться в свои поликлиники

Всем желающим получить вакцину от коронавируса казахстанцам необходимо обратиться в свою поликлинику. Прививку поставят в порядке очереди, передает informburo.kz

«Если вы желаете получить вакцину от КВИ, вам следует сообщить об этом своему участковому врачу по телефону. Поликлиника включит вас в список и пригласит на получение прививки в порядке очереди», – сообщил официальный представитель комитета санитарно- эпидемиологического контроля МЗ РК Ержан Байтанаев в комментариях к публикации в Facebook.

По данным Ержана Байтанаева, более 700 поликлиник уже подготовлены к вакцинации от коронавирусной инфекции.

«В настоящее время в связи со сравнительно небольшими объёмами поступившей вакцины задействовано 347 прививочных кабинетов», – добавил он. Вакцинация от Covid-19 в Казахстане началась 1 февраля. Применяют российскую вакцину «Спутник V». Первыми вакцинировать начали медиков, затем учителей и полицейских. С апреля планируется начать вакцинацию уязвимых групп населения (лица с хроническими заболеваниями, старше 65 лет и другие группы).

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