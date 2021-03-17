Чтобы получить вакцину от Covid-19 все желающие могут обратиться в свои поликлиники

Всем желающим получить вакцину от коронавируса казахстанцам необходимо обратиться в свою поликлинику. Прививку поставят в порядке очереди, передает informburo.kz
«Если вы желаете получить вакцину от КВИ, вам следует сообщить об этом своему участковому врачу по телефону. Поликлиника включит вас в список и пригласит на получение прививки в порядке очереди», – сообщил официальный представитель комитета санитарно- эпидемиологического контроля МЗ РК Ержан Байтанаев в комментариях к публикации в Facebook.
По данным Ержана Байтанаева, более 700 поликлиник уже подготовлены к вакцинации от коронавирусной инфекции.
«В настоящее время в связи со сравнительно небольшими объёмами поступившей вакцины задействовано 347 прививочных кабинетов», – добавил он.
Вакцинация от Covid-19 в Казахстане началась 1 февраля. Применяют российскую вакцину «Спутник V». Первыми вакцинировать начали медиков, затем учителей и полицейских. С апреля планируется начать вакцинацию уязвимых групп населения (лица с хроническими заболеваниями, старше 65 лет и другие группы).
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области