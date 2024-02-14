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Чтобы вопросов вообще не возникало. Аким Костанайской области о выделении кредита «Тазалык-2012»

Фотография для новости Чтобы вопросов вообще не возникало. Аким Костанайской области о выделении кредита "Тазалык-2012"

Фото читателей от 10 февраля

У коммунального предприятия Тазалык-2012 появятся новая техника. Областной акимат предоставит кредит на покупку трёх мусоровозов и 500 контейнеров.

Мусорная тема в областном центре одна из актуальных. На компанию, которая занимается вывозом мусора, есть много жалоб от костанайцев. Переполненные контейнеры — не редкость для города. Аким Костанайской области Кумар Аксакалов отметил, что руководитель предприятия обратился к ним за помощью, так как у них не хватает техники. В итоге вопрос рассмотрели, «Тазалыку» предоставят кредит на покупку трех новых машин и 500 контейнеров.

«Мы даем кредит, а ТОО должно взамен обеспечить 100%-ую очистку, чтобы вопросов вообще не возникало. Соответствующую работу нужно провести и по Рудному. Если предприятие готово взять кредитные ресурсы, купить дополнительно технику, контейнеры, то мы готовы предоставить эти деньги», — отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов. 

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