Аким Костаная Марат Жундубаев сообщил, что церемония зажжения главной новогодней ёлки пройдёт 18 декабря с 20:00 до 21:00.

Формат и время выбраны с учётом просьб родителей: в прошлые годы старт давали в 17:00–18:00, теперь начало сдвинули на более поздний час, чтобы семьи успевали после работы и второй смены в школах.

«Теперь мы ориентируемся, я так понимаю, на родителей, потому что родители просят, что не могут с детьми попасть, потому что рабочий день будет это. Мероприятие будет 40 минут, около часа с 20.00 до 21.00. В принципе, нормальное время. Некоторые родители правильно говорят, во вторую смену учатся. Не успевают переодеться, прийти», — отметил Марат Жундубаев.

По словам акима, продолжительность программы составит около 40 минут, запланирован небольшой фейерверк.

Организацию безопасности на месте обеспечат полиция, службы ЧС и профильные подразделения образования. Жителям рекомендуют приходить заранее и следовать указаниям организаторов.

