Чуть больше. Информация о заражённых коронавирусом в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Заболели COVID-19 жители г.Костанай (2 человека) и Федоровского района (1 человек). Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 17 сентября 2020 года в области выявлено 3458 человека с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 2900.

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