Чуть не задушили. Родителей шокировал инцидент с игрой «Собачий кайф» в школе

Согласно правилам опасного челленджа ТикТока, дети душат друг друга, теряют сознание, затем приходят в себя.

10 октября восьмиклассники таким способом чуть не задушили своего одноклассника Илью. В результате во время обморока мальчик лишился двух зубов.

Руководство одной из школ города Конаева в Алматинской области привлекли к дисциплинарной ответственности за инцидент с игрой «Собачий кайф». Об этом говорится в сюжете телеканала Almaty.tv, передает Tengrinews.kz.

По словам учителей, состояние пострадавшего подростка стабильное, он находится на лечении в Алматы. Родители других детей шокированы случившимся и призывают к ответу администрацию заведения.

«Ну за это школа должна, конечно, ответить. Лично мое мнение такое, нужно пресекать. Чтобы в школах и дома родители сами на это обратили особое внимание и проинформировали своих детей, что этим нельзя заниматься», — заявил житель Конаева Валерий Симачов.

«Это наше упущение, мы признаем, так как это произошло на территории школы, ответственность несем мы. Мы провели беседу со школьниками и выяснили, что они пытались повторить тренд из ТикТока. К слову, родители мальчиков, которые оглушили Илью, готовы помочь материально пострадавшему», — рассказала исполняющая обязанности директора школы №5 Макпал Байжанова.

Скандальный случай прокомментировали в полиции. Там отметили, что дело находится на контроле.

«По данному факту отделом образования за отсутствие контроля привлечены к дисциплинарной ответственности исполняющая обязанности директора и заместители по воспитательной работе школы № 5. Пострадавший и его одноклассники поставлены на внутришкольный учет», — сообщила старший инспектор ГЮП ОМПС УП города Конаева Гульмира Турлина.

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