В Казахстане действуют поправки в законодательство, направленные на защиту граждан от финансового мошенничества. Банки и микрокредитные организации обязаны списывать кредиты, оформленные преступным путём, однако порядок зависит от конкретной ситуации.

Внесудебное списание

Если гражданин стал жертвой мошенников, а в ходе расследования полиция установила нарушения со стороны банка, задолженность может быть списана во внесудебном порядке. Основанием является постановление правоохранительных органов о признании физического лица потерпевшим.

По словам представителя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, списание возможно, если банк:

не соблюдал обязательную 24-часовую паузу перед переводом средств;

выдал заём, несмотря на официальный отказ клиента от получения кредита;

не провёл биометрическую проверку при онлайн-кредитовании.

В таких случаях кредит подлежит аннулированию.

Судебный порядок

Если мошенники оформили заём, воспользовавшись данными клиента — например, получив коды из SMS или доступ к банковскому приложению через установку вредоносного ПО, — вопрос решается в судебном порядке.

Эксперты рекомендуют при обнаружении незаконно оформленного кредита незамедлительно обратиться в банк или микрофинансовую организацию, а затем подать заявление в полицию, предоставив все имеющиеся доказательства.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка отмечают, что ведомство проводит проверки финансовых организаций и применяет меры реагирования при выявлении нарушений. При этом установление факта мошенничества и определение виновных лиц относится к компетенции правоохранительных органов и суда.

Работа Антифрод-центра

В стране действует Антифрод-центр, выявляющий и предотвращающий мошеннические операции. По итогам прошлого года зарегистрировано более 80 тысяч подозрительных транзакций. В результате было заблокировано 2,8 млрд тенге, а свыше 500 млн тенге возвращено пострадавшим гражданам.

