Цифровые права и техпаспорт уравняли с «бумажными». А нужно ли их восстанавливать, если потерял?

Поправки в законы, уравнивающие «бумажные» и электронные документы, были подписаны президентом и уже вступили в силу. Отныне водителям можно возить с собой только смартфон с приложением eGov mobile, где документы открываются на экране.

Все данные на гражданина полицейские найдут в базе. «Означает ли это, что «бумажные» документы теперь уже вовсе не нужны?» — спросили kolesa.kz в МВД РК.

В комитете адмполиции нам подтвердили, что действительно управлять автомобилем сегодня разрешается и только со смартфоном. Однако могут возникнуть ситуации, когда «бумажные» версии документов (как минимум удостоверения личности) всё-таки понадобятся.

Степь да степь кругом

Речь, конечно же, идёт о загородных трассах. Не секрет, что чем дальше от цивилизации, тем хуже покрытие мобильного интернета. А по закону ездить без «бумажных» документов водители имеют теперь право по всему Казахстану. Как же быть, если сегодня современные приложения не открываются даже в зоне 3G?

По словам сотрудников Комитета адмполиции МВД РК, если у гражданина в местах, где нет связи, не окажется при себе удостоверения личности в случае совершения им ДТП или нарушения правил, для составления протокола ему придётся проследовать в ближайший отдел полиции. Так что как минимум физическое удостоверение личности в загородные поездки лучше брать с собой.

У «лишенников» появилась возможность поездить без прав?

В случаях изъятия или лишения прав соответствующая отметка делается в протоколе или судебном решении. Наличие или отсутствие самой карточки водительских прав, говорят в МВД, уже не имеет значения. Ведь гражданина лишают не документа, а права управления транспортным средством. Автомобилиста предупредят о запрете использования аннулированного водительского удостоверения. И если он попытается с ним сесть за руль, схлопочет серьёзный штраф или отправится под арест по статье 612 КоАП РК.

А как быть с техпаспортом?

Аналогичная история получается и с СРТС. По словам от полицейских, проверить информацию об автомобиле патрульные сегодня могут по базе данных, если есть Сеть, или же по рации, отправив запрос дежурным. Так что в дороге «бумажная» версия свидетельства о регистрации транспортного средства необязательна. Вопрос о наличии карточки техпаспорта может возникнуть при перерегистрации авто. Но и в этом случае в спецЦОНе достаточно будет написать объяснительную об утере документа. Плюс гражданина опять-таки предупредят о необходимости сдать СРТС, если оно всё же будет найдено.

Удостоверение личности на пластике — оно вообще нужно?

Необходимо ли теперь восстанавливать утраченную «бумажную» версию удостоверения личности, в МВД редакции Kolesa.kz так и не смогли ответить. Но если обратиться к законодательству, то мы видим следующую картину.

В законе «О документах, удостоверяющих личность» говорится, что «граждане Республики Казахстан независимо от места проживания, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие или временно пребывающие в Республике Казахстан, обязаны иметь документы, удостоверяющие личность, соответствующие своему статусу». А в случае утраты они обращаются в госорганы для получения новых.

При этом в том же законе статья 6 теперь дополнена пунктом 4, гласящим, что «документы, удостоверяющие личность, используемые и представляемые физическим и юридическим лицам посредством сервиса цифровых документов, равнозначны документам на бумажном носителе».

Ссылаясь на закон, понимаем, что пластиковые карточки удостоверений сегодня, получается, не нужны.

В каких случаях могут понадобиться «живые» права и техпаспорт?

Однозначно водителю могут понадобиться «бумажные» версии прав и техпаспорта так это в заграничных поездках. Ведь закон о цифровых документах действует только в Казахстане.

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