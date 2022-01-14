Циклон будет оказывать влияние на погоду. Прогноз на 15-17 января

Ожидается усиление ветра.

На погоду большей части республики будет оказывать влияние циклон из районов Баренцево моря.

С ним ожидаются осадки в виде дождя и снега, метель, гололед, сильный порывистый ветер 15-28 м/с, на западе, севере, юге страны 30 м/с и более.

Столбики термометров ближе к 17 января, в ночные часы на западе республики, понизятся до 5-13 мороза, в северных регионах в пределах 5-15 мороза, на юге страны основной фон составит 5 мороза-5 тепла.

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