Циклон будет влиять. Прогноз погоды на 9-11 ноября

Фото alau.kz
Под влиянием Северо-западного циклона, на большей части запада, северо-запада и севера Казахстана пройдут осадки, на западе и северо-западе страны ожидаются сильные осадки.
Также ожидается туман, гололед, низовая метель, к концу периода постепенное понижение температуры воздуха ночью на западе, северо-западе Казахстанадо 0…10 мороза, днем до 5 мороза-5 тепла, на юго-западе ночью до 2-7, днем до 5-10 тепла, на севере же республики столбики термометров достигнут 2 мороза-3 тепла.
На остальной территории республики сохранится преимущественно без осадков погода, а также ожидается повышение температуры воздуха днем до 5…15 тепла. По республике ожидается усиление ветра до 15-23 м/с.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области