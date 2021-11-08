Циклон будет влиять. Прогноз погоды на 9-11 ноября

Под влиянием Северо-западного циклона, на большей части запада, северо-запада и севера Казахстана пройдут осадки, на западе и северо-западе страны ожидаются сильные осадки.

Также ожидается туман, гололед, низовая метель, к концу периода постепенное понижение температуры воздуха ночью на западе, северо-западе Казахстанадо 0…10 мороза, днем до 5 мороза-5 тепла, на юго-западе ночью до 2-7, днем до 5-10 тепла, на севере же республики столбики термометров достигнут 2 мороза-3 тепла.

На остальной территории республики сохранится преимущественно без осадков погода, а также ожидается повышение температуры воздуха днем до 5…15 тепла. По республике ожидается усиление ветра до 15-23 м/с.

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